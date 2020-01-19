 В Перми при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Перми при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек

Трагедия произошла в частном мини-отеле. Погибли 5 человек, еще 3 госпитализированы. Среди погибших - один ребенок..

Автомобиль скорой помощи

В результате прорыва трубы отопления в одном из хостелов Перми утром в понедельник, 20 января, погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Среди погибших - один ребенок. Его возраст не уточняется.

Трагедия произошла в индустриальном районе в жилом доме, где на цокольном этаже находится частный мини-отель "Карамель". По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Контекст

Состояние экологии россияне считают одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. DW - об основных событиях 2019 года, отразившихся на экологической ситуации в РФ, и их последствиях. (27.12.2019)

Число пожаров в российских лесах только растет. Но общественного внимания к проблеме поубавилось. О том, почему в "Гринпис" все же с некоторым оптимизмом смотрят в будущее, - в интервью DW. (09.08.2019)

Все жертвы аварии - постояльцы хостела, расположенного в пятиэтажном доме постройки 1965 года. По данным регионального министерства здравоохранения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации и пройдут амбулаторное лечение под наблюдением врачей, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров сообщил журналистам, что трубу отопления прорвало не в подвальном помещении, где находится хостел, а "где-то выше". "Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним (в отель) стекла вода", - сказал министр.

Смотрите также:

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Черное воскресенье в Кемерово

    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

  • default

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 13:20

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости (29.03.2018)

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости (29.03.2018)  

Кемерово: очевидцы о страшном пожаре и многочасовой митинг – DW Новости  

В Лондоне эвакуированы жильцы нескольких высоток  

Реклама

Самые читаемые

Активистку "Открытой России" силовики тайно снимали на видео в ее спальне  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере  

Берлинская конференция по Ливии: звездный час немецкой дипломатии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно