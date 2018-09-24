В Перми ищут специалистов по экстремистским высказываниям

2 миллиона рублей из местного бюджета готовы потратить власти Пермского края для оплаты услуг экспертов по высказываниям "экстремистского и террористического характера". Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает общественная организация "Роскомсвобода". Соответствующий тендер, опубликованный 19 сентября, был обнаружен ей в ходе мониторинга сайта госзакупок.

В числе заказчиков экспертиз тендер называет не только госчиновников, но и МВД и ФСБ. Проверять на экстремизм следует "аудиофайлы, литературные и печатные издания, тексты, иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы". Датой окончания подачи заявок называется 1 октября 2018 года.

"Роскомсвобода" отмечает, что Министерство территориальной безопасности Пермского края, выступившее заказчиком, имеет весьма размытые с точки зрения российского законодательства полномочия. В том числе "организует и осуществляет на территории Пермского края мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма".

Мониторинг сайта госзакупок неоднократно помогал обнаружить спорные и неоднозначные тендеры. Так, в мае 2016 года стало известно, что министерство внутренних дел России планирует разработать новый пулемет для спецопераций в городских условиях. Он нужен "для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника при проведении специальных операций в городских условиях и закрытых помещениях для создания высокой плотности огня при поддержке штурмовых групп или действий пулеметчика в составе самой группы для придания ей дополнительной огневой мощи".

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Смотреть видео 03:11 Now live 03:11 мин Поделиться Как гражданского активиста зачислили в экстремисты Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/34VkR Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм