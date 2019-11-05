 В Пензе члена ″Свидетелей Иеговы″ приговорили к шести годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

В Пензе члена "Свидетелей Иеговы" приговорили к шести годам колонии

В России еще один последователь "Свидетелей Иеговы" получил реальный срок. Суд в Пензе приговорил лидера местной организации к шести годам колонии общего режима.

Судейский молоток

Суд в Пензе приговорил лидера местного отделения религиозной организации "Свидетели Иеговы" Владимира Алушкина к шести годам колонии общего режима с лишением права участвовать в работе религиозных организаций, его взяли под стражу прямо в зале суда в пятницу, 13 декабря. Еще пяти членам "Свидетелей Иеговы" назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, собщается на сайте Ленинского районного суда Пензы.

Суд установил, что Алушкин организовал отделение "Свидетелей Иеговы" в Пензе уже после ликвидации этой организации на территории России, а остальные пять человек проповедовали, участвовали в собраниях и конгрессе, а также предоставляли помещения для его проведения. Вину шестеро подсудимых не признали. Они заявили, что не состояли ни в какой юридически оформленной организации, а исповедовать идеи "Свидетелей Иеговы", по их словам, не запрещено, сообщил корреспондент агентства ТАСС из зала суда.

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В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность "Свидетелей Иеговы", признав организацию экстремистской. Отделение организации "Арбеково, Пенза" было ликвидировано вступившим в силу решением от 20 апреля 2017 года. После того, как в августе того же года все организации "Свидетелей Иеговы" были внесены в реестр запрещенных на территории РФ, началось массовое уголовное преследование сторонников учения.

По данным "Мемориала", не менее 206 последователей "Свидетелей Иеговы" преследуются в РФ по обвинению в организации деятельности движения, признанного экстремистским. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Как минимум 33 адептов "Свидетелей Иеговы" находятся под стражей, не менее 28 - под домашним арестом. Уже вынесены несколько обвинительных приговоров. Так, 5 ноября в Томске был вынесел приговор, аналогичный пензенскому.

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