В Пекине ужесточают карантинные меры для приезжих из-за границы

Власти Пекина с 25 марта ужесточают карантинные меры для приехавших в китайскую столицу из-за границы в течение последних 14 дней. Их будут отправлять на карантин и брать у них тесты на наличие коронавируса SARS-CoV-2, пишет издание Beijing Daily во вторник, 24 марта. Цель подобного шага - свести к минимуму риск распространения заболевания COVID-19, вызываемого вирусом.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, за последние сутки выявлено 78 новых заражений. В 74 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 7 смертей от COVID-19. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 000 заражений, свыше 3200 человек скончались.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия нового заболевания охватила 195 стран и территорий. Коронавирус по состоянию на 24 марта выявлен почти у 380 000 человек. От последствий заболевания скончались более 16 000 человек, однако свыше 102 000 больных выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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