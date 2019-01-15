В парламент Беларуси баллотируются гей, афробелоруска и инвалид. Три портрета

До парламентских выборов в Беларуси осталось чуть больше недели - они пройдут 17 ноября. В избирательной кампании этого года участвуют немало ярких кандидатов, причем и из числа представителей власти, и от оппозиции. Не все охотно идут на контакт. Так, с провластным кандидатом "Мисс Беларусь 2018" Марией Василевич корреспонденту DW договориться об интервью так и не удалось.

Многим оппозиционным и независимым кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах. Среди них - два действующих оппозиционных депутата - Анна Канопацкая и Алена Анисим, бывшая политзаключенная Ирина Халип и другие.

"Я не политик, а гражданский активист"

Не хотели белорусские власти первоначально регистрировать и Евгения Шевко, председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников (РАИК). Несколько подписей в его поддержку признали недействительными, но через суд удалось доказать их достоверность.

Евгений Шевко

Из-за судебного разбирательства Шевко потерял неделю избирательной кампании и сейчас пытается наверстать упущенное. С корреспондентом DW он встретился по пути в минскую газету, в которой публикуются избирательные программы. Сроки, правда, уже прошли, но издание пошло навстречу кандидату. Шевко рассказывает, что сейчас также собирается проводить встречи с избирателями, давать рекламу в соцсетях и распространять листовки среди жителей округа.

Идея пойти в депутаты появилась у него давно: "Коллеги по РАИК часто говорили, что в парламенте должен быть наш представитель, для которого тема инвалидности не десятая, а первая и самая актуальная". В парламенте Шевко планирует в первую очередь защищать права людей с инвалидностью - отстаивать готовящийся закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, продвигать антидискриминационное законодательство. Кроме того, имея тесный контакт с другими организациями - правозащитными, женскими, зелеными - Евгений хочет представлять интересы гражданского общества в целом.

Шевко верит, что его работа в парламенте может быть успешной. "Я давно работаю в этой сфере, наша ассоциация сотрудничает с министерствами и ведомствами, - рассказывает он. - Я знаю, как это работает, потому что принимал участие в подготовке законов". Главную проблему Евгений видит в том, что чиновники слушают, кивают, но делают по-своему. "Если в парламенте будет наш человек, тогда за наши предложения будет кому бороться", - убежден кандидат в депутаты.

Своим главным конкурентом Шевко считает действующего депутата Татьяну Сайганову, но в свою победу верит твердо: "Когда мы собирали подписи, никто не знал фамилию депутата нашего округа. Зачем тогда ее поддерживать? А за меня точно проголосуют люди с инвалидностью, а это каждый 17-й, а еще, возможно, белорусы за границей". (Зарубежные участки для голосования приписаны к Купаловскому округу N95 в Минске, в котором баллотируется Шевко).

Политическую ситуацию в стране Евгений Шевко оценивает трезво и не преувеличивает роль парламента в Беларуси. Называть себя политиком глава РАИК не хочет, а депутатство политической должностью не считает: "Я не политик, а гражданский активист. Я 4 года проработаю в парламенте, сделаю жизнь людей лучше, и они скажут мне спасибо", - говорит Евгений Шевко.

Возьмут ли в парламент темнокожую патриотку?

На место в белорусском парламенте также претендует 22-летняя афробелоруска Алана Гебремариам. Девушка официально выдвигается от оппозиционной Белорусской социал-демократической Грамады, но идейно представляет Молодежный блок - объединение молодых активистов.

Алана Гебремариам

В этом году Алана получила диплом дантиста, но по специальности пока не работает. Все свое время тратит на общественную и политическую деятельность. Кроме предвыборной кампании девушка возглавляет независимый студенческий союз Задзіночанне беларускіх студэнтаў (Ассоциация белорусский студентов).

Договориться об интервью с Аланой Гебремариам было труднее всего. Алана говорит, что сейчас у нее много работы в связи с избирательной кампанией, кроме того, ей усиленно интересуются различные СМИ. До сих пор, однако, девушка не провела ни одной встречи с избирателями, но планирует организовывать пикеты, встречи и мероприятия вместе с Молодежным блоком.

Внимание к себе Алана, безусловно, привлекает своей необычной для Беларуси внешностью. Отец девушки родом из Эфиопии, но она сама всю жизнь прожила в Беларуси и считает себя белоруской. Алана рассказывает, что во время сбора подписей никакой агрессии из-за ее цвета кожи не ощущала. "Правда, некоторые люди с недоверием спрашивали, действительно ли я гражданка Беларуси", - улыбается активистка, считающая своим родным белорусский язык и на нем говорящая.

Вместе с другими зарегистрированными кандидатами от Молодежного блока (8 человек) Алана лоббирует три главные темы, которые, по ее мнению, больше всего волнуют молодежь - отсрочки от армии, смягчение антинаркотического законодательства и распределение выпускников вузов. Своим выдвижением в парламент Алана хочет продемонстрировать, что молодежь в Беларуси не индифферентна, следит за развитием ситуации в стране и способна участвовать в политических кампаниях.

В свободные демократические выборы в Беларуси и свою победу Алана верит слабо: "Может быть, меня возьмут в парламент для того, чтобы показать Западу - мол, смотрите, мы такая демократическая страна, что у нас даже белорусскоязычная темнокожая девушка может стать депутатом", - говорит Алана Гебремариам.

Депутат в Беларуси - это "кнопкодав"

Еще один яркий кандидат в депутаты белорусского парламента - ЛГБТ-активист Валентин Тишко. Он выдвигается от Объединенной гражданской партии в Молодечненском округе и известен своей борьбой с гомофобной газетой "Вечерний Могилев".

Валентин Тишко

По словам Валентина, его предвыборная кампания идет весело. Только что он получил предупреждение от окружной комиссии о нарушении избирательного кодекса - Валентин не захотел уходить в отпуск на время кампании. "В кодексе записано, что кандидат "освобождается от трудовых обязанностей", но это не значит, что я обязан уходить в отпуск, тем более что он неоплачиваемый", - говорит Тишко. Предупреждение комиссии он собирается обжаловать в суде.

На момент разговора с корреспондентом DW Валентин Тишко еще не провел ни одной встречи с избирателями. "Независимых кандидатов всегда заваливают делами, чтобы они занимались чем угодно, только не встречами с избирателями", - жалуется кандидат в депутаты.

О том, что он гей, Валентин избирателям не рассказывает, ведь "это никак не влияет на мою деятельность как кандидата в депутаты". Но эту тему всегда поднимают его конкуренты. Тишко рассказывает, что один из кандидатов по его округу сказал в интервью, что не подал бы ему руки. "Толерантность белорусов - самая большая ложь о нашей нации", - считает Тишко, который не раз сталкивался с угрозами в свой адрес.

Продвигать ЛГБТ-идеи в белорусском парламенте Тишко не собирается. "Если бы я прошел в парламент, я бы делал акцент на проблемах моего округа, - говорит он. - Конечно, депутат все проблемы не решит, но может надавить на определенные рычаги".

В честные выборы в Беларуси Валентин Тишко не верит: "Это только звучит красиво - депутат парламента, а на самом деле "кнопкодав". На вопрос, зачем тогда становиться "кнопкодавом", Валентин отвечает, что не хочет, чтобы глупые, по его словам, законы, такие как о тунеядцах или отсрочках в армию, принимались единогласно. "У меня в программе есть пункт - добиться телетрансляции из парламента, - говорит он. - Хочу, чтобы люди видели, кто как голосует".

Говоря о своих шансах на победу, Валентин смеется и оценивает их в 0,15 процента. "Да, парламент не избирается, а назначается сверху, но участвовать в выборах нужно для того, чтобы показать людям, что альтернатива все-таки есть", - убежден ЛГБТ-активист.

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