 В парламентских выборах в Эстонии участвовали 63 процента избирателей | Новости из Германии о Европе | DW | 03.03.2019

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Европа

В парламентских выборах в Эстонии участвовали 63 процента избирателей

Согласно первым результатам голосования в Эстонии, победу на выборах в рийгикогу одержала оппозиционная Партия реформ.

Избирательный участок в Таллинне

Избирательный участок в Таллинне

По предварительным данным, явка на парламентских выборах в Эстонии составила 63,1 процента избирателей. Об этом вечером в воскресенье, 3 марта, сообщила Республиканская избирательная комиссия. При этом 39,3 процента избирателей проголосовали в ходе завершившегося 27 февраля досрочного голосования.

По результатам подсчета голосов с 379 избирательных участков из 451 оппозиционная Партии реформ набирает 30,3 процента голосов, правящая Центристская партия Эстонии - 20,9 процента, у правопопулистской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) - 17,5 процента голосов.

Контекст

Среди опрошенных участников электронного голосования 29,9 процента проголосовали за Партию реформ, за ней следуют Центристская партия Эстонии (22,3%), EKRE и еще одна правящая Социал-демократическая партия (SDE), набравшие по 13,4 процента.

Успех правых популистов?

Предвыборные прогнозы предсказывали успех Консервативной народной партии Эстонии, представленной в нынешнем парламенте семью депутатами. Ее программа построена на антииммигрантской риторике ("Эстония для эстонцев") и популистских обещаниях.

Право голоса на парламентских выборах имеют свыше 950 тысяч эстонцев старше 18 лет. На 101 депутатский мандат претендовали 1099 кандидатов от 10 политических партий. Парламент Эстонии избирают на 4 года. С 2015 года председателем рийгикогу является Эйки Нестор.

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