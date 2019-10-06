 В Париже протестовали против закона об искуственном оплодотворении | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2019

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Европа

В Париже протестовали против закона об искуственном оплодотворении

Участники акции выразили протест против положения закона, позволяющее разрешить искусственное оплодотворение французским лесбийским парам и незамужним женщинам.

Один из плакатов на демонстрации против реформы закона об искусственном оплодотворении

Один из плакатов на демонстрации против реформы закона об искусственном оплодотворении

Десятки тысяч человек в воскресенье, 6 октября, приняли участие в Париже в демонстрации против запланированной реформы закона об искусственном оплодотворении. По данным новостного канала Franceinfo в акции, организованной консервативным альянсом La Manif pour tous, приняли участие около 75 тысяч человек. Сами организаторы назвали цифру в 8 раз больше. Официальных данные МВД Франции пока не обнародованы.

Контекст

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Участники акции выразили протест против положения закона, позволяющее разрешить искусственное оплодотворение французским лесбийским парам и незамужним женщинам. По мнению организаторов демонстрации, это лишит новорожденных детей не только отцов, но и всех членов семьи по отцовской линии. "Еще не поздно остановить изменения в законе", - заявила журналистам глава альянса La Manif pour tous  Людовин де ла Рошер.

Соответствующие изменения в законодательства, которые должны стать нормой нового биоэтического закона, были приняты Национальным собранием Франции в сентябре. Ранее во Франции искусственное оплодотворение  разрешалось лишь для гетеросексуальных пар, которые состоят в официальном браке или живут вместе не менее двух лет и не могут зачать детей. 

Альянс La Manif pour tous  приобрел широкую известность во Франции в 2014 году, когда консервативные активисты организовали массовые протесты против легализации однополых браков, а также разрешения на усыновление детей ЛГБТ-парами. Многотысячные акции, прошедшие не только в Париже, но и в других городах страны, тогда сопровождались столкновениями с сотрудниками полиции.

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    Врачи в гневе

    Врачи обвиняют Аннегрет в безответственном отношении к детям и себе самой. Рожать в возрасте 65-ти лет небезопасно для жизни женщины в принципе. Что уж говорить о вынашивании четверни. Врачи не уверены в том, что все малыши покинут клинику полностью здоровыми. Кесарево сечение на столь раннем сроке может повлечь за собой необратимые последствия. На фото - четверня, появившаяся на свет в Китае.

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    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Великолепная четверка

Четверне, произведенной на свет 65-летней учительницей из Берлина, исполнилась неделя. Как чувствуют себя малыши? Вашему вниманию предлагается подборка фотографий четверняшек, рожденных в Германии. (27.05.2015)  

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