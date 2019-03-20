В Париже открылась первая сессия Парламентского собрания ФРГ и Франции

Порядка 100 депутатов встретились в понедельник, 25 марта, в Париже, чтобы принять участие в заседании франко-германского Парламентского собрания, призванного улучшить двустороннее сотрудничество и контроль над работой президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Мероприятие открылось подписанием документа об учреждении минипарламента, после чего началась сама сессия под эгидой председателя бундестага Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) и его коллеги, главы Национального собрания Франции Ришара Феррана.

"Споры нам нужны"

Шойбле выразил надежду, что законодателям предстоят "оживленные дебаты, в том числе и на неудобные темы". В качестве примера он привел политику в области безопасности и обороны, а также бюрократические препоны для малого и среднего бизнеса. Так, законодатели собираются проконтролировать исполнение нового, Ахенского, договора о расширении двустороннего сотрудничества, который Меркель и Макрон подписали в январе.

"Будем вести предметные споры, поскольку споры нам нужны", - добавил Шойбле.

Сессии франко-германского Парламентского собрания с участием представителей каждой из фракций, заседающих в национальных парламентов, будут созываться минимум дважды в год. Заседания планируется проводить попеременно - то в Париже, то в Берлине. Постановления минипарламента не имеют юридически обязывающего характера.

Берлин и Париж укрепляют связи

Берлин и Париж приняли решение укрепить свои связи 22 января 2019 года, в 55-ю годовщину подписания Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции.

Первоначально предполагалось, что соглашение о создании парламентского собрания будет подписано в январе 2019 года вместе с Ахенским договором. В этом документе Германия и Франция, помимо прочего, обязались продвигаться в сторону сближения своих целей и стратегий в сфере обороны.

Защита климата и стабильность евро

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал соглашение о создании парламентского собрания "единственным в своем роде". Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Юнг (Andreas Jung) особо выделил "дополнительную ценность", которую его появление несет гражданам обоих государств.

В свою очередь, член партии "Союз-90"/"зеленые" Франциска Брантнер (Franziska Brantner) заявила, что участники будущих совместных встреч должны обсуждать по-настоящему важные темы. К ним Брантнер отнесла вопросы, связанные с защитой климата и стабильностью евро.

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