В Париже запретят пить вино на берегу Сены

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Об этом написал в понедельник, 11 мая, в соцсети Twitter.

Это обращение было проиллюстрировано видеороликом, на котором группы парижан распивают пиво и вино на набережных, игнорируя социальную дистанцию. "Столкнувшись с безответственностью", министр, по его словам, вынужден был попросить ввести соответствующие ограничения.

Во Франции с понедельника людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:05 Поделиться Как беженцы в Кале страдают из-за пандемии коронавируса Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3botM Как беженцы в Кале страдают из-за пандемии коронавируса