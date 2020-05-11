 В Париже запретят пить вино на берегу Сены | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2020

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Европа

В Париже запретят пить вино на берегу Сены

В первый день облегчения ограничений парижане слишком вольно себя вели на набережных города. Глава МВД Франции объявил о вводе запрета распития на них алкоголя.

Парочка на берегах Сены

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Об этом написал в понедельник, 11 мая, в соцсети Twitter.

Это обращение было проиллюстрировано видеороликом, на котором группы парижан распивают пиво и вино на набережных, игнорируя социальную дистанцию. "Столкнувшись с безответственностью", министр, по его словам, вынужден был попросить ввести соответствующие ограничения.

Во Франции с понедельника людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.

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