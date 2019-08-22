 В Париже задержали и отпустили 89 ″желтых жилетов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.09.2019

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Европа

В Париже задержали и отпустили 89 "желтых жилетов"

Акции "желтых жилетов" во Франции вновь набирают обороты: на демонстрацию 7 сентября вышли несколько тысяч человек по всей стране.

Участники протестов в Монпелье подожгли полицейский автомобиль

Участники протестов в Монпелье подожгли полицейский автомобиль

Французское движение "желтых жилетов" в субботу, 7 сентября, возобновило акции протеста. Демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек.

В ходе протестов произошло несколько столкновений участников с полицией. Так, в Париже были задержаны и отпущены 89 "желтых жилетов", кроме того, правоохранители вынесли более 60 предупреждений. В столице Франции в акции протеста приняли участие около 800 человек. Демонстрация стала более многочисленной, чем предыдущие акции "желтых жилетов" в последние месяцы. В полиции также отметили, что большая часть участников акции вела себя мирно.

В Монпелье радикалы подожгли полицейскую машину

Наиболее крупная акция "желтых жилетов" прошла в Монпелье. На улицы города вышли около 3000 протестующих, в том числе 500 радикалов из так называемого "Черного блока". Демонстранты подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, в свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ. Два участника акции были временно задержаны.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Франция переживает всплеск антисемитских преступлений. Некоторые эксперты винят "желтые жилеты" в создании атмосферы, способствующей распространению ненависти по отношению к евреям. (21.02.2019)

Кроме того, сотни людей вышли на митинг в Руане, несмотря на то, что городские власти запретили демонстрации в субботу специальным указом. Несколько "желтых жилетов" в Руане были временно задержаны, еще более 100 человек получили предупреждения. Небольшие митинги "желтых жилетов" также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.

Движение "желтых жилетов" 

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года - как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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    Автор: Никита Баталов


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