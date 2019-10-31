 В Пакистане в результате пожара в поезде погибли более 70 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2019

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Мир

В Пакистане в результате пожара в поезде погибли более 70 человек

На поезде, следовавшем из Карачи в Лахор, пассажиры решили приготовить себе завтрак на газовой плитке. В результате взрыва газового баллона погибли десятки людей.

Поэар в пакистанском поезде

На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли не менее 73 человек, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Контекст

Детали пожара на борту российского подводного аппарата в Баренцевом море 1 июля 2019 года отнесены к гостайне. DW собрала самую важную информацию об этой трагедии и основные версии произошедшего. (03.07.2019)

Трагедия произошла в результате взрыва газового баллона, когда пассажиры готовили себе завтрак на газовой плитке. Как минимум в трех вагонах поезда вспыхнул пожар, в поезде заживо сгорели почти 40 человек. Другие погибли, когда, спасаясь от огня, прыгали с поезда, ехавшего с большой скоростью.

На место катастрофы прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. Трагедия произошла в городе Рахим-Яр-Хан на поезде, следовавшем из Карачи в Лахор.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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