 В Оффенбахе группа арабских подростков атаковала раввина | Новости из Германии о Германии | DW | 10.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Оффенбахе группа арабских подростков атаковала раввина

Подростки выкрикивали оскорбления в адрес религиозного деятеля, направлявшегося в синагогу. Личности подозреваемых установлены, полиция проводит расследование.

Кипа

Раввин Оффенбаха Мендель Гуревич (Mendel Gurewitz) на улице подвергся вербальной атаке со стороны группы подростков. Об этом он рассказал во вторник, 10 июля, агентству epd.

Контекст

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером в минувшую пятницу, когда он направлялся в синагогу. Подростки выкрикивали в адрес религиозного деятеля "Еврей -дерьмо", "Свободу Палестине". Свидетели вызвали полицию. Личности подозреваемых установлены, заявил представитель правоохранительных органов, проводится расследование по факту оскорбления по религиозному мотиву.

По словам раввина, один из подозреваемых заявил ему, что они знакомы по случаю в торговом центре Komm. Пять лет назад в этом магазине от шести до восьми арабских подростков так же атаковали раввина, оскорбляли и толкали его. Это происшествие вызвало отклик по всей Германии. Полиция тогда установила нападавших. Шестеро из них позднее пришли на беседу в еврейскую общину, где принесли раввину извинения. После этого Гуревич отозвал свое заявление в полицию.

Мэр Оффенбаха Феликс Швенке (Felix Schwenke) резко осудил новую антисемитскую выходку. "Мы выступаем за открытость миру и религиозную свободу", - говорится в заявлении политика. Произошедшее, однако, показывает, что есть люди, не разделяющие основные ценности демократического общества или те, кого их ненависть толкает на неправильный путь. "Тем важнее для общества не ослаблять борьбу с  расизмом и религиозной нетерпимостью", - подчеркнул мэр.

Смотрите также: 

Смотреть видео 01:55
Now live
01:55 мин

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)  

В Германии осуждают проявления антисемитизма  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Самые читаемые

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег  

Как ЕС поддержал Украину на саммите в Брюсселе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно