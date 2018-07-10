В Оффенбахе группа арабских подростков атаковала раввина

Раввин Оффенбаха Мендель Гуревич (Mendel Gurewitz) на улице подвергся вербальной атаке со стороны группы подростков. Об этом он рассказал во вторник, 10 июля, агентству epd.
По словам пострадавшего, происшествие произошло вечером в минувшую пятницу, когда он направлялся в синагогу. Подростки выкрикивали в адрес религиозного деятеля "Еврей -дерьмо", "Свободу Палестине". Свидетели вызвали полицию. Личности подозреваемых установлены, заявил представитель правоохранительных органов, проводится расследование по факту оскорбления по религиозному мотиву.
По словам раввина, один из подозреваемых заявил ему, что они знакомы по случаю в торговом центре Komm. Пять лет назад в этом магазине от шести до восьми арабских подростков так же атаковали раввина, оскорбляли и толкали его. Это происшествие вызвало отклик по всей Германии. Полиция тогда установила нападавших. Шестеро из них позднее пришли на беседу в еврейскую общину, где принесли раввину извинения. После этого Гуревич отозвал свое заявление в полицию.
Мэр Оффенбаха Феликс Швенке (Felix Schwenke) резко осудил новую антисемитскую выходку. "Мы выступаем за открытость миру и религиозную свободу", - говорится в заявлении политика. Произошедшее, однако, показывает, что есть люди, не разделяющие основные ценности демократического общества или те, кого их ненависть толкает на неправильный путь. "Тем важнее для общества не ослаблять борьбу с расизмом и религиозной нетерпимостью", - подчеркнул мэр.
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Автор: Хайке Мунд, Элла Володина