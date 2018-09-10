В отношении двух митинговавших 9 сентября в Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России предъявил обвинение двум участникам акций в Москве против пенсионной реформы. Об этом сообщил адвокат "Открытой России" Олег Елисеев в понедельник, 10 сентября.

24-летний Виктор Федосеев и 36-летний Василий Костылев были задержаны вечером 9 сентября на Большой Дмитровке в Москве и сейчас находятся в СИЗО. Федосеева обвиняют в том, что он "ударил в область уха" одного из полицейских, Костылев обвиняется в том, что он ударил одного полицейского по лицу и "захватил за шею" другого.

Федосеев и Костылев будет арестованы?

Уголовное дело открыто по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Ожидается, что сегодня будет принято решение о мере пресечения. Федосеев и Костылев отказались от дачи показаний, заявили в "Открытой России".

9 сентября акции против пенсионной реформы прошли в десятках российских городов. По данным "ОВД-Инфо", по всей стране были задержаны более тысячи человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих.

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