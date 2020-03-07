 В Орехово-Зуево обрушился подъезд жилого дома | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2020

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Россия

В Орехово-Зуево обрушился подъезд жилого дома

В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. По предварительным данным, есть погибшие.

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В подмосковном городе Орехово-Зуево в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате взрыва полностью обрушился один подъезд.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что по первым данным, в подъезде многоквартирного дома в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки. "Дом кирпичный, 5 этажей, 4 подъезда. Идет эвакуация всех жильцов", - говорится в сообщении МЧС. Источник взрыва газа, по предварительным данным, находился на третьем этаже, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек, еще 50 были выведены сотрудниками МЧС по лестничным маршам. По первым сообщениям ГУ МЧС по Московской области, в результате взрыва один человек погиб,  еще четверо пострадали.

На месте взрыва работают поисково-спасательные службы

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