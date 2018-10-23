 В организме человека впервые обнаружили частицы пластика | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.10.2018

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Культура и стиль жизни

В организме человека впервые обнаружили частицы пластика

Пластик попадает в организм через воду и еду из пластиковых упаковок. Пока влияние микропластика на внутренние органы человека не изучено.

Микропластик

Раннее частицы микропластика уже находили в бутилированной воде, косметике, одежде, рыбе и самых неожиданных местах планеты, например, в Арктике. Теперь австрийские исследователи обнаружили микропластик в организме человека.

Контекст

Загрязнение планеты пластиком - очень серьезная проблема. Ее надо решать не только на государственном и макроэкономическом уровне. Свой вклад в борьбу с ней можете внести и вы.

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Предложения Брюсселя касаются одноразовых столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков и ватных палочек. Их запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб. (28.05.2018)

В качестве эксперимента добровольцы из разных стран в возрасте от 33 до 65 лет пили воду из пластиковых бутылок и питались продуктами, которые были упакованы в пластик. Отмечается, что среди восьми испытуемых не было вегетарианцев: все они ели мясо, рыбу и морепродукты. Прошла неделя - и ученые медицинского университета в Вене, проверив анализы участников проекта, обнаружили пластик в экскрементах. В пробах нашли частицы микропластика размером от 50 до 500 микрон. Исследователи удивились разнообразию элементов: они выявили ПЭТ и полипропилен, - сообщает журнал Spiegel.

Вред микропластика

До сих пор нет завершенных исследований о влиянии микроплатика на организм человека. Но уже доказано, что обитатели океанов – киты, акулы и скаты - страдают от ядовитых веществ в пластике, который попадает в их желудок и кишечник. У некоторых животных микроплатик обнаружили в крови, лимфе и печени. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, существуют и первые доказательства того, что частицы вызывают воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


 

Контекст

Как отказаться от пластика в быту

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