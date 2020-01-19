В ООН сообщили о нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию

По данным миссии ООН по оказанию поддержке Ливии (UNSMIL), в охваченную гражданской войной страну продолжаются поставки оружия, несмотря на эмбарго, согласованное участниками международной конференции по Ливии в Берлине. "Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам", - говорится в заявлении миссии, опубликованном в субботу, 25 января.

В документе отмечается, что в последние 10 дней в Ливии неоднократно приземлялись самолеты, доставляющие участникам конфликта современное оружие, бронированные машины, консультантов и боевиков. Как указывается в сообщении, поставки осуществляются, в том числе, и "участниками международной конференции в Берлине". Конкретные страны в документе, впрочем, названы не были.

Хафтар продолжает наступление

Несмотря на соглашение о перемирии, Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление на город Мисрата. По данным агентства AP, по состоянию на 26 января его войска находились примерно в 120 км от города, считающегося ключевым в обороне Триполи.

Берлинская конференция

На прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии были представлены: ФРГ, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Стороны договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию, а также согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем.

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