 В Омске против феминистки возбудили дело за картинки в соцсети | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2018

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Россия

В Омске против феминистки возбудили дело за картинки в соцсети

Посты и картинки на стене Любови Калугиной разжигают ненависть к мужчинам, утверждают в Следственном комитете РФ.

Karikatur Sergey Elkin - Russisches Netzwerk VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее постов в социальной сети "В контакте". По версии следствия, 12 записей, опубликованные девушкой, возбуждают ненависть к представителям мужского пола, пишет в среду, 5 сентября, омский городской интернет-портал "Город 55".

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Доследственная проверка в отношении Калугиной по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола" шла полтора года. В июле 2017 года ее вызывали для объяснений в полицию, а в августе 2018-го дело передали в местный следственный комитет.

Сама Калугина сообщала СМИ, что причиной дела стали записи, опубликованные в 2013-2016 годах. В частности, она рассказала, что среди вызвавших подозрение следствия материалов были картинки про "жен со сковородками" и "соседа с дрелью".

Проверку в отношении Калугиной начали по жалобе жителя Биробиджана, имя которого не раскрывается. Максимальное наказание за преступление, инкриминируемое девушке, - лишение свободы на срок до 5 лет.

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    Автор: Ефим Шуман


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