В озере под Дюссельдорфом поймали анаконду (фото)

Как сообщил представитель города Мербуш, в эту среду, 29 августа, анаконду вновь увидел один из местных рыбаков и сразу же оповестил пожарных. Они оперативно прибыли на место и смогли наконец-то поймать эту 2,4-метровую змею. Немецкие СМИ уже переименовали Латумер Зе под Дюссельдорфом в "Озеро Анаконды". Теперь остается выяснить, как и откуда она сюда попала?
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Купаться - на озеро!
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Лучшие немецкие озера
Боденское озеро
(Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.
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Лучшие немецкие озера
Кимзе
(Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.
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Лучшие немецкие озера
Ванзе
(Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.
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Лучшие немецкие озера
Закровское озеро
(Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Плёнер-Зе
(Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.
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Лучшие немецкие озера
Шармютцельзе
(Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.
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Лучшие немецкие озера
Вальхензе
(Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.
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Лучшие немецкие озера
Зильберзе
(Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...
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Лучшие немецкие озера
Хальтернское водохранилище
(Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.
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Лучшие немецкие озера
Айбзе
(Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.
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Лучшие немецкие озера
Шлухзе
(Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.
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Лучшие немецкие озера
Эдерзе
(Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Гойчезе
(Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.
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Лучшие немецкие озера
Фюлингер-Зе
(Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.
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Лучшие немецкие озера
Мюриц
(Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.
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Лучшие немецкие озера
Дюммер-Зе
(Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.
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Лучшие немецкие озера
Гросер-Штехлинзе
(Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.
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Лучшие немецкие озера
Коспуденер-Зе
(Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.
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Лучшие немецкие озера
Шальзе
(Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.
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Лучшие немецкие озера
Штайнхудер Мер
(Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.
Автор: Максим Нелюбин
Опасные животные в Германии
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Опасные животные в Германии
Огненная саламандра
Огненная саламандра (лат. Salamandra salamandra) - один из наиболее распространенных и ярких представителей рода саламандр. Хвостатое земноводное, достигающее 23 см в длину, предпочитает прохладную влажную среду. Для человека яд амфибии не опасен, но даже легкое прикосновение к ней вызывает жжение - о токсичности предупреждает окраска саламандры.
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Опасные животные в Германии
Клещ
Среди огромного количества видов иксодовых клещей (лат. Ixodida), обитающих в лесах, парках и даже в огородах Германии, встречаются переносчики опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Поэтому опасаться укуса этих кровососов размером от 2,5 до 4 миллиметров следует всегда, ведь последствия могут оказаться необратимыми.
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Опасные животные в Германии
Морской дракон
Любителей купания в водах Северного и Балтийского морей, омывающих прибрежные зоны севера Германии, поджидают малоприятные сюрпризы: морские дракончики (лат. Trachinidae) любят зарываться в песок и жалить наступающих на них купальщиков. При этом у потерпевшего может подняться температура, открыться рвота… Для нейтрализации яда нужно вытащить жало, а ногу опустить в горячую воду.
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Опасные животные в Германии
Гадюка
Всего два вида ядовитых змей встречается в Германии. Одна из них - обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus). Яд этой небольшой (около 65 см) змеи сильнее яда американской гремучей змеи, но у европейской гадюки его гораздо меньше - к счастью для тех, кого эта пугливая змея все же укусит. Укус болезненный, может вызвать рвоту, головные боли, но он не смертельный.
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Опасные животные в Германии
Крестовик
Почти все пауки - ядовитые. Вот только яд большинства из них для человека не опасен. Наиболее сильный он у крестовика (лат. Araneus), в составе яда которого содержится гемотоксин. Для человека количество яда, выделяемое крестовиком, безобидно, но укус может быть болезненным. Этот паук поселяется обычно в кронах деревьев: в лесах и садах.
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Опасные животные в Германии
Цианея
Волосистая цианея (лат. Cyanea capillata) - настоящая беда для жителей приморских регионов Германии и отпускников. Малейшее прикосновение к огненной красавице в воде или на берегу отзывается жгучей болью: так действует яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец медузы. Болевой шок может вызвать даже остановку сердца.
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Опасные животные в Германии
Сом
Сом европейский (Silurus Glanis) чувствует себя в Германии замечательно. Некоторые особи достигают 150-190 см в длину. Такой сом вполне может укусить, особенно если купальщик случайно наступит на гнездо или окажется рядом с ним. В небольших ямах на мелководье перед нерестом самки обустраивают гнезда, которые самцы затем охраняют. Укус сома не является опасным для здоровья.
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Опасные животные в Германии
Оса, шершень, пчела…
При наличии аллергии укус охотников за нектаром может привести к летальному исходу. Но и тем, кто, например, потревожит гнездо ос или шершней, не поздоровится. Все дело в количестве укусов, а значит, дозе полученного яда. На снимке: шершень обыкновенный (лат. Vespa crabro). Несмотря на внушительный размер (до 35 мм), шершень считается менее агрессивным, чем оса.
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Опасные животные в Германии
Кабан, вепрь… дичь
Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.
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Опасные животные в Германии
Собаки и кошки
Домашние любимцы не всегда настроены дружелюбно. Ежегодно в Германии фиксируются по несколько тысяч укусов собак или кошек - в 90 процентах случаев это либо собственные питомцы, либо животные знакомых. Вероятность быть укушенным чужой собакой на улице мала - в Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках.
Автор: Инга Ваннер