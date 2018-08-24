В огороде - бузина, в Баварии - лимо (фото)

Эта фотография была сделана в конце августа около гессенского города Фульда. Сок бузины из этого хозяйства поставляется в Баварию, где используется для производства органических прохладительных напитков - лимонадов или Limo, как их предпочитают называть немцы, пьющие "лимо" круглый год, а не только жарким летом.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Состоящий из воды
Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Пейте на здоровье
Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Доверяй, но проверяй
Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Осторожно с нагрузками
Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Смерть от воды
Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Вне конкуренции
Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Пиво в жару
Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Холодный чай
Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
А также горячий
Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Имбирь круглый год
Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Арбуз со льдом
Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Лимонад из сока
Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Коктейли с огорода
Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Из молока
Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.
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Летние напитки: что поможет утолить жажду
Береги фигуру с детства
Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.
Автор: Элла Володина
Малоизвестные факты о немецком пиве
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10 любопытных фактов о немецком пиве
По традиционному рецепту
Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Столица пива Берлин
Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Немцы - чемпионы мира?
Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Местные особенности
Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пиво из правильной посуды
Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Крепкие сорта
В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные коктейли
Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пиво на берлинский лад
Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
В Германии пить пиво можно почти везде
В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.
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10 любопытных фактов о немецком пиве
Пивные бутылки не выбрасываются
Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).
Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева