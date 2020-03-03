В ОАЭ у двух россиян выявили коронавирус

В Объединенных Арабских Эмиратах у двоих россиян был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, министерство здравоохранения ОАЭ в соцсети Facebook.

Согласно пресс-релизу министерства, всего за день 3 марта инфекция была выявлена у шести человек. Кроме россиян зараженными оказались гражданин Германии, гражданин Колумбии и два итальянца.

По данным местного информагентства WAM, заразившиеся коронавирусом контактировали с двумя другими лицами, у которых ранее подтвердился диагноз COVID-19. Предположительно речь идет об участниках велогонки UAE Tour, которая проходила в стране с 23 по 29 февраля. Финальные этапы этой гонки были отменены из-за положительных тестов на коронавирус у двух спортсменов, указывает РИА "Новости".

По состоянию на 3 марта, в мире зафиксировано 92 802 случая заражения коронавирусом. Жертвами опасной инфекции уже стали 3164 человека. По данным Роспотребнадзора, на территории России заражение подтверждено у 4 граждан РФ, а именно у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, и жителя Московской области, вернувшегося из отпуска в Италии.

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