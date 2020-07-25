В ОАЭ научились выращивать овощи и фрукты без воды и почвы. В чем секрет?

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в среднем всего 12 дождливых дней в году. И только один процент территории страны, состоящей из семи эмиратов, пригоден для сельского хозяйства. Поэтому неудивительно, что 80 процентов аграрной продукции в ОАЭ ввозят из-за границы. Но с недавних пор здесь решили самостоятельно выращивать сельскохозяйственные культуры, чтобы покрывать потребности в продовольствии населения страны и даже всего региона.

При этом основной упор был сделан на вертикальное сельское хозяйство, в развитие которого ОАЭ инвестируют миллионы долларов. По сути, речь идет о высокотехнологичных агропромышленных комплексах, которые функционируют без соблюдения условий, необходимых для традиционного сельского хозяйства.

Вертикальные теплицы - ноу-хау в ОАЭ

С тех пор в ОАЭ устремились фирмы, обладающие инновационными технологиями, которые позволяют, например, возделывать агрокультуры, минимально расходуя воду. Что чрезвычайно важно для страны, расположенной среди песков.

Скай Курц

Скай Курц (Sky Kurtz) - основатель компании Pure Harvest Smart Farms. В 2017 году она построила в Абу-Даби первую вертикальную теплицу, в которой растения выращивают без почвы, в несколько ярусов, с помощью светодиодного освещения и специальной системы орошения, что позволяет экономить воду для полива и быстрее собирать урожай. "Когда в самом начале я рассказывал кому-то, что собираюсь выращивать помидоры в пустыне, меня принимали за сумасшедшего", - вспоминает Курц. Но сегодня его идея широко распространена в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Для того чтобы салат вырос в нормальных условиях, на поле, необходимо 30-40 дней. В нашей теплице для этого достаточно 10-12 дней", - делится Марк Ошима, сооснователь фирмы Aerofarms, получившей финансовую поддержку от властей Абу-Даби для создания вертикальной теплицы в столице ОАЭ. В 2021 году в ней должны выращивать около 800 видов различных сельхозкультур.

В чем преимущества вертикального сельского хозяйства

Преимущества вертикальных теплиц в том, что для возделывания растений в них практически не нужна почва, а воды требуется на 95 процентов меньше, чем при традиционном сельском хозяйстве. А это чрезвычайно важно для ОАЭ.

Для выращивания овощей и фруктов в вертикальной теплице почти не нужна вода и совсем не нужна почва

Внутри вертикальных теплиц растения в основном выращивают двумя способами. Первый - гидропоника, это когда необходимые минералы и питательные вещества растения получают из специального раствора, который находится вокруг корней. Второй - аэропоника, когда питательные вещества растениям доставляются в виде аэрозоля.

На нужды сельского хозяйства уходит 70 процентов всех запасов пресной воды на земле. Поскольку в ОАЭ для возделывания сельскохозяйственных культур используются только грунтовые воды, это является настоящей проблемой. По данным ученых из организации ICBA, финансируемой властями страны и специализирующейся на исследовании аграрных процессов, уровень грунтовых вод понижается быстрее, чем происходит пополнение их запасов за счет дождевой или речной воды.

Как вертикальные теплицы влияют на окружающую среду

"В ОАЭ вода очень дорогая. А электроэнергия, за счет субсидий государства, наоборот, дешевая", - поясняет Ян Вестра из нидерландского концерна Priva, который поставляет технику и программное обеспечение для вертикальных теплиц. Для обеспечения работы такой теплицы необходима бесперебойная подача электроэнергии. Ведь весь процесс выращивания растений таким способом очень энергозатратный, он происходит с помощью светодиодного освещения и работы систем вентиляции и охлаждения воздуха.

Так выглядят вертикальные теплицы

Как отмечают эксперты, если говорить о влиянии на окружающую среду, то высокое энергопотребление таких теплиц вызывает вопросы. Ведь большая часть электроэнергии в этом регионе производится из невозобновляемых источников, что способствует увеличению выбросов CO2 в атмосферу и является причиной глобального изменения климата.

Последствия этого процесса очень ощутимы и в странах Персидского залива. Согласно недавнему исследованию, средняя температура воздуха к 2050 году может повыситься в регионе на 2,5 градуса, что в ближайшие 70 лет существенно сократит и без того крайне низкий уровень осадков. Поэтому кроме решения проблемы продовольственной безопасности при внедрении новых технологий необходимо думать и об охране окружающей среды.

В Саудовской Аравии, в отличие о ОАЭ, фирма Pure Harvest строит теплицы, оснащенные солнечными батареями. Виллем ван дер Шанс, ученый из университета Вагенинга в Нидерландах, убежден в том, что технологии, базирующиеся на получении энергии из возобновляемых источников, обязательно должны использоваться в вертикальном сельском хозяйстве. Исмахан Элуафи из организации ICBA признает, что вертикальным теплицам в ОАЭ еще потребуется время, чтобы полностью соответствовать стандартам "зеленой энергетики", но он считает такую форму сельского хозяйства "очень многообещающей".

"Зеленая энергетика" и продовольственная безопасность

Интерес к "зеленой энергетике" в регионе проявляется не менее сильно, чем желание обезопасить себя от дефицита продовольствия в случае засухи или пандемии. К 2050 году ОАЭ хотят покрывать половину всех потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Фред Руджит, эксперт по вертикальному сельскому хозяйству в концерне Priva, поясняет, что если нужно учитывать, насколько производство того или иного продовольственного продукта наносит ущерб окружающей среде, то стоит обращать внимание на процесс его транспортировки и хранения.

Вертикальные теплицы используют больше энергии, чем производство сельхозпродукции обычным способом. Но расходы на транспортировку продукции, например, на самолете или морем, в первом случае отсутствуют. Кроме того, Руджит указал на то, что при выращивании овощей и фруктов в самом регионе используется меньше воды и пестицидов, а потребители получают гораздо более свежий товар за счет того, что доставка происходит намного быстрее.

Смотрите также:

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Закрытие угольных электростанций Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Развитие возобновляемой энергетики К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Введение сертификатов на выбросы CO2 Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Повышение цен на топливо Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Стимулирование электромобильности Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Увеличение налога на авиабилеты Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Налоговые льготы железной дороге Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Запрет дизельного отопления домов Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Поддержка энергосберегающего жилья Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши. Автор: Андрей Гурков

