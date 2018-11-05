 В Нью-Йорке начался суд над мексиканским наркобароном ″Коротышкой″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

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Мир

В Нью-Йорке начался суд над мексиканским наркобароном "Коротышкой"

Хоакин Гусман, более известный как "Коротышка", последние два года содержится в тюрьме в США. За торговлю наркотиками, похищения и убийства он может быть осужден на пожизненное заключение.

Хоакин Эль Чапо Гусман (фото из архива)

Хоакин "Эль Чапо" Гусман (фото из архива)

В Нью-Йорке в понедельник, 5 ноября, начался судебный процесс в отношении наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как "Коротышка". Его экстрадировали из Мексики в США около двух лет назад.

Контекст

Госагентство по контролю за наркотиками Таджикистана с начала нынешнего года разоблачило 14 преступных группировок, занимавшихся наркотрафиком. (12.07.2007)

Мексиканские власти передали наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру в США. Преступник был задержан в начале 2016 года. (20.01.2017)

Суд начал поиски двенадцати присяжных, которым предстоит решить судьбу "Коротышки". В их отношении усилены меры безопасности, в частности, имена членов коллегии присяжных останутся в тайне. Непосредственно начало судебного процесса запланировано на 13 ноября: в этот день прокурор зачитает вступительную речь. По оценкам судьи Брайана Когана, процесс над Гусманом, обвиняемом в торговле наркотиками, отмывании денег, похищениях и убийствах, может затянуться на месяцы.

Последние два года "Коротышка" содержался в одиночной камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка. Если суд признает мексиканского наркобарона виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Сам Гусман отрицает свою вину. В Мексике ему дважды удалось сбежать из тюрьмы максимально строгого режима.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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