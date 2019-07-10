В Норвежском море обнаружена утечка радиации на месте гибели советской подлодки

В Норвежском море исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки K-278 "Комсомолец", сообщил норвежский телеканал TV2 вечером во вторник, 9 июля.

В сообщении говорится, что 8 июля специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы воды из вентиляционной трубы затонувшей субмарины. Предварительное исследование показало, что в одной из проб уровень радиации в 100 тыс. раз превышает уровень радиации в чистой морской воде. В целом, исследователи взяли три пробы воды, в двух других пробах превышения уровня радиации не выявлено.

Угрозы рыболовству нет

Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы будут направлены на дополнительную экспертизу после окончания экспедиции. Она также подчеркнула, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, но в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

