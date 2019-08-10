 В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети | Новости из Германии о Европе | DW | 10.08.2019

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Европа

В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети

Молодой белый мужчина вошел в мечеть в пригороде Осло и открыл стрельбу. Ранен 75-летний член религиозной общины.

Скорая помощь возле мечети

Один человек получил ранение в субботу, 10 августа, при нападении неизвестного мужчины на мечеть недалеко от столицы Норвегии Осло. Злоумышленник, которого описывают как молодого белого мужчину, зашел в мечеть, вооруженный несколькими типами огнестрельного оружия, в том числе пистолетом.

Контекст

До недавних пор терроризм на Западе считали делом рук радикальных исламистов. Теракт против мусульман в Крайстчёрче показал, что исламофобия может иметь такие же чудовищные последствия, считает Инес Поль. (16.03.2019)

Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся. (14.06.2019)

Неизвестный разбил стеклянную дверь и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате 75-летний член общины был ранен. Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О его мотивах пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший - гражданин Норвегии, родившийся в этой стране и живущий по соседству с мечетью.

Массовое убийство в Крайстчёрче

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч в Новой Зеландии в то время, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире через Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. До этого он опубликовал 74-страничный "манифест" о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

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  • Сайт кампании Aktion Arschloch

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    Учитель музыки из Германии стартовал кампанию против ксенофобии "Aktion Arschloch". Цель кампании - вернуть в медийное пространство сингл панк-группы Die Ärzte, который 22 года тому назад стал гимном протеста против неонацистского насилия в Германии. "Schrei nach Liebe" снова лидирует в хит-парадах. Музыканты перечисляют все доходы от продаж песни в пользу правозащитной организации Pro Asyl.

  • Тиль Швайгер

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  • Deichkind на Echo-2015

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    Новая дата для беженцев

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  • Хайнц Рудольф Кунце

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    Спорт и музыка способствуют воцарению мира и вносят разнообразие в повседневную жизнь. Дабы и беженцам было чем заняться в ожидании дальнейшей своей участи в Германии, немецкий бард Хайнц Рудольф Кунце предложил собирать для них музыкальные инструменты. "Эти исстрадавшиеся люди нуждаются не только в еде и одежде", - заявил музыкант.

  • Катя Риман

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    Актриса Катя Риман сообщила газете Welt am Sonntag о планах проведения марша солидарности с беженцами, который она собирается организовать с правозащитными организациями Amnesty International и Pro Asyl. "Мы должны снова идти на улицу, - заявила актриса. - Нельзя оставлять беженцев на растерзание неонацистам и антиисламистам."

  • Кампания солидарности с беженцами

    Назло ксенофобам

    Право для беженцев

    "Право на убежище не подлежит дискуссиям, это одно из основных прав человека", - под таким лозунгом проходит кампания солидарности с беженцами "Kein Bock auf Nazis", которую поддержали более 20 известных музыкальных групп и исполнителей, в частности, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay, Tocotronic, die Beatsteaks.

    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


Контекст

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Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты. (16.09.2015)  

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