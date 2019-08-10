В Норвегии неизвестный открыл стрельбу в мечети

Один человек получил ранение в субботу, 10 августа, при нападении неизвестного мужчины на мечеть недалеко от столицы Норвегии Осло. Злоумышленник, которого описывают как молодого белого мужчину, зашел в мечеть, вооруженный несколькими типами огнестрельного оружия, в том числе пистолетом.

Неизвестный разбил стеклянную дверь и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате 75-летний член общины был ранен. Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О его мотивах пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший - гражданин Норвегии, родившийся в этой стране и живущий по соседству с мечетью.

Массовое убийство в Крайстчёрче

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч в Новой Зеландии в то время, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире через Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. До этого он опубликовал 74-страничный "манифест" о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

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