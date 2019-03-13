 В Новосибирске установили табличку в честь Ким Чен Ира | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

В Новосибирске установили табличку в честь Ким Чен Ира

В метро Новосибирска появилась табличка в память о визите отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. Он посещал Новосибирск в 2001 году.

Табличка в память о визите Ким Чен Ира в метро Новосибирска

Табличка в память о визите Ким Чен Ира в метро Новосибирска

В новосибирском метро в пятницу, 6 сентября, состоялось открытие таблички в память о визите бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Она установлена в фойе станции "Площадь Ленина", которую отец нынешнего главы Государственного совета КНДР Ким Чен Ына посетил 11 августа 2001 года.

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В церемонии открытия приняли участие представители мэрии города, а также северокорейские дипломаты, которые в своем выступлении отметили, что Ким Чен Ир уделял внимание развитию отношений с Россией, передает портал "Новосибирск онлайн".

С инициативой установки таблички выступил глава Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян. 

Установка бюста Сталина в Новосибирске

В начале мая в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, открытие которого приурочили ко Дню Победы 9 мая. Ранее инициативная группа добивалась установки бюста Сталина на одной из общественных площадок, но получила отказ.

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