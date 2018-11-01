 В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину | Новости из Германии о России | DW | 13.03.2019

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Россия

В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину

Памятник Сталину будет установлен на территории новосибирского отделения КПРФ. Ранее худсовет города отказывался согласовать установку памятника в общественных местах.

Памятник Сталину неподалеку от Минска (фото из архива)

Памятник Сталину неподалеку от Минска (фото из архива)

В Новосибирске местный художественный совет в среду, 13 марта, одобрил установку памятника Иосифу Сталину. Он будет поставлен на территории областного комитета КПРФ. "Из присутствующих 11 проголосовали "за", трое были против и один воздержался", - приводит РИА "Новости" слова руководителя инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка. Вопрос этот "окончательно решен", подчеркнул Денисюк.

Контекст

Инициаторы размещения бюста - представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Художественный совет Новосибирска пока не предоставил решение о целесообразности памятника. (01.11.2018)

Около 200 человек приняли участие в шествии и митинге в традиционный в Беларуси День поминовения предков. За акцией наблюдали десятки силовиков в штатском. (28.10.2018)

Все расходы по благоустройству и наблюдению за территорией, где будет стоять памятник, взяло на себя региональное отделение КПРФ. Денисюк отметил, что решение стало результатом компромисса, поскольку худсовет отказывался утвердить установку памятника в любом общественном месте.

Как следовало из предыдущего решения худсовета, открытие памятника Сталину в любом общественном месте вызовет "отрицательную реакцию у значительной части общества" и будет провоцировать "акты вандализма".

Инициаторы добиваются установки памятника Сталину с 2016 года. Сейчас активисты рассчитывают, что памятник будет открыт к 9 мая 2019 года.

По информации новосибирского историка Алексея Теплякова, во время политических репрессий с конца 1920-х до окончания 1938 года в Новосибирской области были расстреляны не менее 30 тысяч человек.

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