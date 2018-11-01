В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину

В Новосибирске местный художественный совет в среду, 13 марта, одобрил установку памятника Иосифу Сталину. Он будет поставлен на территории областного комитета КПРФ. "Из присутствующих 11 проголосовали "за", трое были против и один воздержался", - приводит РИА "Новости" слова руководителя инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка. Вопрос этот "окончательно решен", подчеркнул Денисюк.

Все расходы по благоустройству и наблюдению за территорией, где будет стоять памятник, взяло на себя региональное отделение КПРФ. Денисюк отметил, что решение стало результатом компромисса, поскольку худсовет отказывался утвердить установку памятника в любом общественном месте.

Как следовало из предыдущего решения худсовета, открытие памятника Сталину в любом общественном месте вызовет "отрицательную реакцию у значительной части общества" и будет провоцировать "акты вандализма".

Инициаторы добиваются установки памятника Сталину с 2016 года. Сейчас активисты рассчитывают, что памятник будет открыт к 9 мая 2019 года.

По информации новосибирского историка Алексея Теплякова, во время политических репрессий с конца 1920-х до окончания 1938 года в Новосибирской области были расстреляны не менее 30 тысяч человек.

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