 В Новой Москве срочно построят мобильную инфекционную больницу | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2020

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Россия

В Новой Москве срочно построят мобильную инфекционную больницу

Быстровозводимый комплекс с новейшим медицинским оборудованием будет возведен в деревне Голохвастово вдали от жилья, сообщил мэр Москвы Собянин, не называя деталей.

Скорая помощь в России

В Новой Москве вдали от жилых домов построят быстровозводимую инфекционную больницу. Мобильный комплекс в деревне Голохвастово будет сооружен в короткие сроки в связи с угрозой распространения коронавируса и оснащен самым современным медицинским оборудованием, сообщил во вторник, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Крупных жилых комплексов близ места строительства нет, а ближайшие жилые дома находятся от будущей больницы в 250 метрах, что в 2,5 раза превышает размер требуемой санитарной зоны, указал он далее, заверив в отсутствии опасности для местных жителей. Собянин отметил, что вокруг корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны, но при этом не сообщил информации о сроках строительства и числе мест.

В России 20 пациентов с коронавирусом

В России, по официальным данным, пока 20 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, 10 марта стало известно о заболевании гонщика российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова в ОАЭ. Он госпитализирован в Абу-Даби после положительного теста на коронавирус, сообщила команда. Остальные ее члены 11-й день находятся в изоляции в отеле.

Роспотребнадзор в связи с распространением коронавируса порекомендовал воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров и спортивных мероприятий, а также не ездить общественным транспортом в час пик и ограничить объятия и рукопожатия.

В Казахстане ожидают появления коронавируса

Между тем из-за коронавируса власти Казахстана с 12 марта запретили въезд иностранным гражданам из Германии, Франции и Испании. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. В Казахстане пока официально не выявлено ни одного случая коронавируса, но власти ожидают, что ситуация изменится в самое ближайшее время. "По нашему прогнозу, где-то с 11-16 (марта. - Ред.) у нас должен быть, все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя", - заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом  в мире превысило 116 тысяч, эпидемия охватила 115 стран и территорий. Уже выздоровели более 64,6 тысячи человек, 4089 пациентов скончались. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, значительно снизилось. 10 марта власти КНР сообщили о лишь 26 новых заражениях. Всего в Китае заболели почти 80,8 тысячи человек. За КНР по числу заболеваний следуют Италия (9,2 тысячи), Иран (8 тысяч) и Южная Корея (7,5 тысячи).

В разгар эпидемии коронавируса в китайском Ухане власти КНР в рекордно короткие сроки построили два больничных комплекса. На их возведение в начале февраля потребовалось около двух недель.

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    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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