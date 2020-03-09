В Новой Москве срочно построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве вдали от жилых домов построят быстровозводимую инфекционную больницу. Мобильный комплекс в деревне Голохвастово будет сооружен в короткие сроки в связи с угрозой распространения коронавируса и оснащен самым современным медицинским оборудованием, сообщил во вторник, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Крупных жилых комплексов близ места строительства нет, а ближайшие жилые дома находятся от будущей больницы в 250 метрах, что в 2,5 раза превышает размер требуемой санитарной зоны, указал он далее, заверив в отсутствии опасности для местных жителей. Собянин отметил, что вокруг корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны, но при этом не сообщил информации о сроках строительства и числе мест.

В России 20 пациентов с коронавирусом

В России, по официальным данным, пока 20 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, 10 марта стало известно о заболевании гонщика российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова в ОАЭ. Он госпитализирован в Абу-Даби после положительного теста на коронавирус, сообщила команда. Остальные ее члены 11-й день находятся в изоляции в отеле.

Роспотребнадзор в связи с распространением коронавируса порекомендовал воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров и спортивных мероприятий, а также не ездить общественным транспортом в час пик и ограничить объятия и рукопожатия.

В Казахстане ожидают появления коронавируса

Между тем из-за коронавируса власти Казахстана с 12 марта запретили въезд иностранным гражданам из Германии, Франции и Испании. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. В Казахстане пока официально не выявлено ни одного случая коронавируса, но власти ожидают, что ситуация изменится в самое ближайшее время. "По нашему прогнозу, где-то с 11-16 (марта. - Ред.) у нас должен быть, все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя", - заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

По данным сайта Worldometers, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 116 тысяч, эпидемия охватила 115 стран и территорий. Уже выздоровели более 64,6 тысячи человек, 4089 пациентов скончались. При этом число новых заражений в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, значительно снизилось. 10 марта власти КНР сообщили о лишь 26 новых заражениях. Всего в Китае заболели почти 80,8 тысячи человек. За КНР по числу заболеваний следуют Италия (9,2 тысячи), Иран (8 тысяч) и Южная Корея (7,5 тысячи).

В разгар эпидемии коронавируса в китайском Ухане власти КНР в рекордно короткие сроки построили два больничных комплекса. На их возведение в начале февраля потребовалось около двух недель.

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