В Нидерландах правые популисты добились успеха на выборах

Недавно созданная партия "Форум за демократию" получит сразу 12 мест в Первой палате парламента. Правящая коалиция во главе с премьером Рютте утеряла большинство.
В Нидерландах правопопулистская партия "Форум за демократию" добилась крупного успеха на выборах в парламенты провинций (штатов). Представители партии, созданной только два года тому назад, получат сразу 12 мандатов в Первой палате парламента, насчитывающей 75 мест, сообщили нидерландские СМИ в четверг, 21 марта. Правящая коалиция во главе с премьер-министром Марком Рютте утеряла большинство и будет вынуждена искать новых партнеров.
Получение правыми популистами 12 мандатов означает, что "Форум за демократию" сформирует одну из двух крупнейших фракций в Первой палате. Ровно столько же мест получит и консервативная Народная партия за свободу и демократию во главе с Рютте.
Нападки в адрес правительства
Глава правых популистов Тьерри Баудет вечером 20 марта заявил ликующим сторонникам, что правящие партии поплатились за "высокомерие и глупость". Он обвинил правительство Рютте в том, что оно "широко распахнуло" границы Нидерландов. Напомнив о недавнем теракте в Утрехте, Баудет сказал, что в стране разгуливают насильники и воры, что является позором. В прошлом Баудет агитировал за выход Нидерландов из Евросоюза.
В ходе провинциальных выборов избираются около 570 депутатов в 12 штатах, которые, в свою очередь избирают 75 членов Первой палаты парламента в Гааге. Четыре партии, входящие в состав правящей коалиции, впредь будут иметь в Первой палате лишь 31 место вместо 38. Это означает, что им придется заручиться поддержкой других партий, чтобы продолжать правление.
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