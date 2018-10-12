В Нидерландах обвинили ВМФ России в провокации в Арктике

Российские истребители и корабли пытаются совершить провокацию в ходе военных учений Великобритании и Нидерландов в Арктике. Об этом сообщила вечером в воскресенье, 14 октября, британская газета The Telegraph со ссылкой на начальника оперативного управления морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Макмутри.

"Мы наблюдаем растущий интерес российского военно-морского флота к нашим учениям", - заявил генерал. Когда "мы начинаем учения в рамках программы противоракетной обороны, вблизи их проведения замечено больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем это случалось в последние десятилетия", "очевидно, чтобы дать себя обнаружить", добавил Макмутри.

"Холодная война 3.0"

"Мы также наблюдаем, что и российские военные самолеты приближаются к нашим кораблям просто для того, чтобы обратить на себя внимание", - продолжил глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов, отметив, что такое поведение можно назвать провоцирующим. Он назвал подобные действия "холодной войной 3.0", в ходе которой Россия, по его мнению, делает ставку на комбинацию военной мощи и технологий, чтобы вести подрывную деятельность против правительств стран Запада.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на заседании Консервативной партии заявлял, что "активность российских подводных лодок приближается к уровню, достигнутому во времена холодной войны". По его словам, 10 лет назад "люди думали, что эра активности субмарин на Крайнем Севере, в Североатлантическом регионе, и угроза, которую они представляют, исчезла вместе с падением Берлинской стены", но "в действительности эта угроза вернулась".

Смотрите также:

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "24 снега" Борьба человека со стихией - основная тема картины "24 снега" российского документалиста Михаила Барынина. Кто выиграет схватку - главный герой коневод Сергей или невыносимые морозы Якутии? Полуторачасовой фильм заставляет задуматься о роли человека в природе сегодня.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Зачарованный лес Кайсы" Эта бабушка - одна из героинь фильма "Зачарованный лес Кайсы" финского режиссера и сценариста Кати Гаврилофф.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Саамская кровь" Шведское кино также представлено в программе NATIVe. На фото - кадр из фильма "Sami Blood" ("Саамская кровь") режиссера Аманды Кернелл.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Тунгижук" До Берлинале канадский документальный фильм "Tungijuq" Поля Рафаэля и Феликса Лаженесса был показан на американском фестивале независимого кино Sundance и международном кинофестивале в Торонто. Теперь эту картину 2009 года смогли увидеть и зрители в Берлине.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Искатели" Каждый год в рамках специальной программы Берлинале представляют фильмы о коренных народах. Многие показы секции NATIVe сопровождаются дискуссиями и обсуждениями со зрителями. Европейская премьера фильма "Искатели" канадского режиссера Захариаса Кунука состоялась 11 февраля.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Half&half" На фото - кадр из датско-гренландского фильма "Half&half" режиссера Аки Хансен.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Мальчик и озеро" Российский фильм "Мальчик и озеро", или по-якутски "Ого куйуурдуу турара", снят по рассказу Платона Ойунского о подростке-сироте. Прокопий Ноговицын завершил работу над короткометражкой еще в 2003 году.

Берлинале-2017: фильмы о народах Севера "Angry Inuk" Канадская работа "Angry Inuk" режиссера Алетеи Арнакук-Барил. Автор: Ксения Сафронова

