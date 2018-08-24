 В Нидерландах в 2017 году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2018

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Европа

В Нидерландах в 2017 году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро

Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Правительство намерено исправить "позорную позицию" в этом рейтинге.

Синтетический наркотик

19 млрд евро составляет рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017 году. Об этом сообщается в докладе полицейской академии в Апелдорне, опубликованном в субботу, 25 августа. По оценкам экспертов, до 5 млрд евро из этой суммы осядет в карманах производителей.

Контекст

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Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Во многом это связывают с хорошей инфраструктурой страны, сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотических средств, а также недостаточным количество полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотиками.  Поэтому, как отмечает агентство dpa, реальные объемы произведенных наркотиков могут быть гораздо выше приведенных в докладе. При этом министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус назвал данные, содержащиеся в документе, "шокирующими". По его словам, правительство решило выделить больше средств, чтобы исправить "позорную позицию" страны в рейтинге производителей наркотиков.

С эмблемой "Единой России"

В тот же день стало известно, что в порту бельгийского города Гент была изъята партия кокаина весом около 2 тонн. Рыночная цена партии составляет примерно 100 млн долларов. Наркотики были перевезена в 1,9 тыс пакетов, размещенных в контейнерах с керамической плиткой на судне, следовавшем из Бразилии. Интересно, что на часть пакетов был нанесен логотип российской правящей партии "Единая Россия".

В руководстве партии сочли это поводом для смеха. "Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию", - написал в своем Facebook замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

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    Происхождение

    Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов - горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Название "тюльпан" восходит к заимствованному из турецкого языка слову "тюрбан", точнее - к османско-персидскому "tülbend" (по названию ткани).

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    Голландские тюльпаны манят туристов

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    Более чем 400 лет назад фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель Ожье Гислен де Бусбек отправился в качестве посланника австрийского императора в Константинополь. В саду султана как раз цвели тюльпаны, привезенные из Персии. Ожье Гислен де Бусбек, пораженный их красотой, отправил в Вену подарок - луковицы удивительного цветка.

  • В королевском парке цветов Кекенхоф

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Европейская "карьера"

    Нидерландский ботаник Карл Клузиус, работавший садовником у австрийского кайзера и заполучивший пару луковиц, получил должность профессора в городке Лейден и стал разводить тюльпаны в саду при университете. Однажды воры украли у него луковицы, чтобы продать. Как следствие - тюльпаны быстро распространились по всей стране, а спрос на них рос из года в год.

  • Пестролепестной сорт тюльпанов

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    Тюльпаномания

    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Советы по уходу

    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


Контекст

Голландские тюльпаны манят туристов

В конце марта северная часть Нидерландов превращается в океан цветов – весенний магнит для туристов. (07.04.2017)  

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