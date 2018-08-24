В Нидерландах в 2017 году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро

19 млрд евро составляет рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017 году. Об этом сообщается в докладе полицейской академии в Апелдорне, опубликованном в субботу, 25 августа. По оценкам экспертов, до 5 млрд евро из этой суммы осядет в карманах производителей.

Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Во многом это связывают с хорошей инфраструктурой страны, сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотических средств, а также недостаточным количество полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотиками. Поэтому, как отмечает агентство dpa, реальные объемы произведенных наркотиков могут быть гораздо выше приведенных в докладе. При этом министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус назвал данные, содержащиеся в документе, "шокирующими". По его словам, правительство решило выделить больше средств, чтобы исправить "позорную позицию" страны в рейтинге производителей наркотиков.

С эмблемой "Единой России"

В тот же день стало известно, что в порту бельгийского города Гент была изъята партия кокаина весом около 2 тонн. Рыночная цена партии составляет примерно 100 млн долларов. Наркотики были перевезена в 1,9 тыс пакетов, размещенных в контейнерах с керамической плиткой на судне, следовавшем из Бразилии. Интересно, что на часть пакетов был нанесен логотип российской правящей партии "Единая Россия".

В руководстве партии сочли это поводом для смеха. "Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию", - написал в своем Facebook замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

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