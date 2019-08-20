В немецком городе на светофорах появился человек с ружьем (фото)

Нойс • По всей Германии в эти летние недели - от больших городов до совсем в маленьких деревушек - проходят традиционные праздники и шествия местных союзов или объединений стрелков (нем. Schützenverein, Sportschützenverein, Schützenbruderschaft). По всей стране таких союзов насчитывается более четырнадцати тысяч, а общее число их членов составляет сейчас около 1,35 миллиона человек.

Объединения, напоминающие сегодняшние союзы стрелков, существовали в Германии еще в эпоху Средневековья и были тогда своего рода добровольной гражданской полицией, которая помогала жителям городов и сел защищаться от разбойников. В своем нынешнем виде они возникли в XIX веке после наполеоновских войн.

Крупнейший такой праздник стрелков в Германии проходит в городе Нойсе, расположенном на Рейне около Дюссельдорфа. В шествии здесь участвуют 7500 человек, а число зрителей превышает полмиллиона. В этом году праздник проходит с 23 по 27 августа. Главное шествие состоится в воскресенье, 25-го числа.

За несколько дней до начала праздника на восьми пешеходных светофорах в центре Нойса появились такие необычные светофорные человечки, изображающие стрелков. Так городские власти решили отдать дань этой народной традиции, однако необычным светофорами немецких пешеходов не удивишь. Эти обязанности выполняют древнидревние римляне, Элвис Пресли и даже Карл Маркс. Более старые примеры собраны в нашей фотогалерее ниже.

Смотрите также:

Старые и новые герои немецких светофоров



Старые и новые герои немецких светофоров Немецкий "светофор" (Ampel) происходит от латинской "ампулы" (ampulla) - так немцы когда-то называли светильники. Знакомство с графическим плюрализмом на перекрестках ФРГ начнем с западногерманского светофорного человечка (Ampelmännchen, Ampelmann). Этот терпеливо стоит на посту в Брауншвейге, краснея за пешеходов, грубо нарушающих правила, или от злости на них.

Старые и новые герои немецких светофоров Восточногерманские обитатели пешеходных светофоров до сих пор отличаются от своих простоволосых западных товарищей характерными широкополыми шляпами. После падения Берлинской стены и воссоединения страны они успешно проникли в некоторые города старых федеральных земель, а также смогли начать успешную карьеру в сувенирно-рекламном бизнесе.

Старые и новые герои немецких светофоров В Берлине, например, восточногерманских светофорных человечков предлагают туристам со всего мира на открытках, сумках, календарях и на всем другом, чего душа желает. Первый такой пешеходный светофор был установлен на улице Фридрихштрассе в Восточном Берлине в 1969 году.

Старые и новые герои немецких светофоров Следуя принципам гендерного равноправия, руководить пешеходами на некоторых немецких перекрестках в наши времена начали поручать светофорным фрау - Ampelfrau, они же - Ampelmädchen или Ampelweibchen, то есть женщинам, девушкам и прочим блюстительницам. Эта фотография сделана в Кельне.

Старые и новые герои немецких светофоров Таких персонажей можно увидеть на улицах Майнца, где находится штаб-квартира второго общенационального телеканала ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие его зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. Они давно заслужили культовый статус и поэтому удостоились чести поселиться в светофорах своего родного города.

Старые и новые герои немецких светофоров Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет. Для ZDF этих забавных озорников и шалунишек в 1963 году придумал немецкий художник Вольф Герлах. За это время они стали героями более 45 тысячи клипов. В начале 1970-х годов в сугубо мужские ряды пытались внедрить девушку, но она как-то в этой ватаге не прижилась. От идеи уже скоро пришлось отказаться.

Старые и новые герои немецких светофоров В небольшом гессенском городе Фридберге движение пешеходов с декабря 2018 года регулирует сам "король рок-н-ролла". В 1958-1960 годах он проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

Старые и новые герои немецких светофоров Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трире весной 2018 года по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.

Старые и новые герои немецких светофоров Эта фотография сделана в Дуйсбурге в октябре 2018 года. В Рурской области закрывается последняя шахта по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

Старые и новые герои немецких светофоров Летом 2017 года ряды нетрадиционных регулировщиков пешеходных перекрестков в Германии пополнил немецкий Петрушка, то есть Каспер (Kasperl) - персонаж знаменитого театра марионеток в Аугсбурге - Augsburger Puppenkiste.

Старые и новые герои немецких светофоров Касперу, правда, пока доверили распоряжаться лишь зеленым сигналом. Красный, руководствуясь соображениями безопасности, решили на откуп не отдавать. Шут его знает... Аугсбургский кукольный театр получил широкую известность в Германии в 1960-х годах, когда его спектакли для детей и взрослых стали показывать по телевидению.

Старые и новые герои немецких светофоров В свою очередь, такие пешеходные светофоры могут появиться в Штутгарте - "Лошадка" и "Обезьянка" - Pferdle und Äffle на швабский манер. Местный клуб любителей этих анимационных персонажей собрал уже двенадцать тысяч подписей, но власти пока все же сопротивляются - боятся ответственности в случае ДТП.

Старые и новые герои немецких светофоров "Лошадка" и "Обезьянка" - штутгартские коллеги "майнцских человечков". Их придумали в 1959 году для общественно-правовой телерадиокомпании SWR, ранее - SDR, вещающей на территории Баден-Вюртемберга. В фильмографии этой парочки - около полутора тысяч клипов.

Старые и новые герои немецких светофоров Из Штутгарта - в Ганновер, где можно увидеть такой светофор с числом 96...

Старые и новые герои немецких светофоров Hannover 96 - местный футбольный клуб Ганноверского спортивного общества, созданного в 1896 году. За свои историю он дважды выигрывал первенство Германии, но в 2016 году оказался во второй лиге, откуда, правда, смог выбраться всего за один сезон. Заняв там второе место, получил зеленый сигнал обратно в бундеслигу.

Старые и новые герои немецких светофоров Такие однополые светофоры появляются сейчас в некоторых немецких городах по случаю проведения гей-парадов (CSD). Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне, где взяли пример со столицы Австрии - Вены.

Старые и новые герои немецких светофоров Похоже, что придание индивидуальности и местного колорита пешеходным светофорам становится темой все более популярной. В Эрфурте, например, можно увидеть восточногерманского светофорного человечка, шагающего под зонтом.

Старые и новые герои немецких светофоров Если бы в позапрошлом веке не были изобретены двигатели внутреннего сгорания, такие светофоры сейчас стояли бы повсюду. Однако поскольку техническая история не знает сослагательного наклонения, их устанавливают по особым случаям - например, в Эссене во время крупнейшей в мире ярмарки конного спорта Equitana. Надо же как-то разруливать тысячу лошадей и двести тысяч посетителей.

Старые и новые герои немецких светофоров Помимо официальных отступлений от стандартов и норм на немецких светофорах можно увидеть следы несанкционированной творческой фантазии в виде разных наклеек, например, в форме сердец в Берлине или...

Старые и новые герои немецких светофоров ... других хорошо узнаваемых символов - в Дюссельдорфе. Увидите - присылайте! Автор: Максим Нелюбин



Праздники стрелков в Германии

Праздники стрелков в Германии Давние традиции Законы о ношении оружия в Германии очень строгие. И если немцы и любят пострелять, то разве что только на празднике стрелков (Schützenfest). Союзы стрелков стали формироваться еще в Средневековье, когда города и села страдали от нападений разбойников. В те времена закрепилась и праздничная культура проведения их смотров и состязаний.

Праздники стрелков в Германии Как все начиналось В Средние века на территории Германии и соседней, Швейцарии существовало множество княжеств. Регулярных армий не было, они набирались из местных крестьян. В мирное время везде устраивались состязания стрелков, сопровождавшиеся праздничными шествиями и бурными возлияниями..

Праздники стрелков в Германии На местный лад Раздробленность Германии на княжества и графства сохранялась долго - до 1871 года, когда было создана Германская империя. По сей день в стране существует множество диалектов. Заметно разнятся и местные обычаи. Праздники стрелков тоже имеют свои особенности в зависимости от того, где они проводятся - в Баварии, Нижней Саксонии или Рейнской области.

Праздники стрелков в Германии Король стрелков Есть у этих праздников одна общая традиция: на них обязательно выбирают короля стрелков. Им становится тот, кто стреляет более метко, чем другие. Когда-то трофеями становились дикие животные, сегодня стреляют по муляжам и мишеням. В Мюнхене победителю вручают "королевскую цепь" и провоглашают королем стрелков. Носить это звание победитель будет на протяжении года.

Праздники стрелков в Германии Под музыку духового оркестра Непременная составляющая каждого праздника стрелков – парады под бодрую музыку в исполнении духовых оркестров. Все участники таких маршей облачены в униформу. Многие несут знамена.

Праздники стрелков в Германии Зеленые мундиры Без униформы на параде стрелков делать нечего. Для участников дресс-код обязателен. Как правило, стрелки облачаются на свой праздник в зеленые мундиры военного типа и зеленые же брюки. На головах – шляпы с перьями.

Праздники стрелков в Германии Море пива Ни один праздник стрелков (как, впрочем, и любой другой праздник) не обходится в Германии без пива.

Праздники стрелков в Германии При полном параде Значки и медали, красующиеся на головных уборах и лацканах мундиров, свидетельствуют о принадлежности к тому или иному союзу стрелков и о достижениях в стрельбе. Как у "настоящих" военных: чем больше наград, тем больше почета.

Праздники стрелков в Германии Самые большие праздники стрелков Праздники стрелков проходят в Германии все лето. Самые многочисленные и знаменитые - в Ганновере (в июле) и в Нойсе (конец августа - начало сентября). Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"