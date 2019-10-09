 В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

По первым данным, погибли два человека. Немногим позже неизвестные открыли также стрельбу в Ландсберге в 15 км от Галле. Задержан один человек.

Полицейское оцепление в Галле

На месте происшествия в Галле

В немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. 

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении. Полиция также призвала жителей города не выходить на улицу, сославшись на идущую в настоящее время спецоперацию. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

Позже полиция заявила о задержании одного человека. Вместе с тем опасность пока сохраняется, правоохранительные органы работают над стабилизацией ситуации.

Короткое время спустя была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле, сообщает dpa со ссылкой на представителя местной полиции.

О мотивах и возможной антисемитской подоплеке пока неизвестно

Пока ничего не известно о мотивах преступников, о возможной антисемитской подоплеке также не сообщается. 9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.

Бургомистр Галле Бернд Виганд (Bernd Wiegand) заявил созвал заседание кризисного штаба по чрезвычайным ситуациям.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Смотреть видео 02:09

Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов

Контекст

Комментарий: Действительно ли евреям в ФРГ безопаснее быть невидимыми?  

Как школьный учитель в Германии борется против антисемитизма

В немецких школах растет число не только расистских, но и антисемитских оскорблений. Как этому противостоят учителя? (24.11.2018)  

Страсти по кипе: насколько безопасно быть евреем в Германии

Должны ли евреи в ФРГ в целях безопасности не носить кипу, как советует уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом? Еврейскую общину в Германии и за рубежом взбудоражили эти слова. (29.05.2019)  

Синагоги в Германии

Где молятся немецкие евреи? В стране сегодня 130 больших и малых синагог. Уже это одно показывает, что еврейская жизнь в Германии, уничтоженная национал-социалистами, возрождается. (19.11.2018)  

Ссылки в интернете

Город Галле на карте Германии в Google

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов  

Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов  

Глинтвейн за бетонными блоками: как прошлогодний теракт изменил рождественские базары в Берлине - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в деле MH17  

Грузовой электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха  

ООН может уже в ноябре не выплатить зарплаты сотрудникам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно