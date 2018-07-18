В немецком Ахене собралась элита мирового конного спорта (фото)

Вестфальское родео

Этого коня отловили в прошлом году. Он уже кое-чему научился, но еще не объезжен, что обычно делается в четырехлетнем возрасте. По арене он прошел сегодня в традиционной форме ловцов, которых мы скоро увидим, то есть здешних вестфальских ковбоев. Предварительная программа похожа на представление цирка, в котором участвуют лошади разных пород - под седлом или запряженные в повозки.