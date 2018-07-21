 В немецких школах участились случаи насилия | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2018

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Германия

В немецких школах участились случаи насилия

С 2013 года в 10 федеральных землях ФРГ выросло число зарегистрированных полицией случаев проявления насилия в школах. При этом уровень преступности среди несовершеннолетних в целом заметно снизился.

Нож в помещении школы

В школах Германии в 10 федеральных землях участились случаи проявления насилия. Об этом в воскресенье, 22 июля, пишет еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на данные управлений уголовной полиции.

В частности, в земле Северный Рейн - Вестфалия количество зарегистрированных инцидентов выросло на 3 процента, а в землях Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн - на 14%. При этом в школах Нижней Саксонии зафиксировано на 32% больше случаев насилия, а в земле Саар - на 114%.

Контекст

Трагедия произошла в городе Люнен, где один 15-летний школьник зарезал другого. (24.01.2018)

Жертвы насилия и очевидцы страшных событий тяжело и долго перерабатывают случившееся. Специально обученные собаки помогают им вернуться к нормальной жизни. (17.10.2017)

До 2013 года уровень насилия в школах ФРГ снижался, однако теперь в ряде федеральных земель наблюдается изменение тенденции, отмечает издание. В частности, с 2013 года во всех федеральных землях полиция наблюдает резкий всплеск случаев нанесения угрожающих здоровью телесных повреждений.

По данным полиции, еще одним показателем ухудшения обстановки в школах служит увеличение числа угроз. Так, с 2013 по 2017 год их количество выросло на 20% в школах Баден-Вюртемберга и на 30% - в Бранденбурге.

Значительный рост зарегистрированных случаев нарушения закона и насилия в школах не слишком заметен на фоне резкого снижения преступности среди несовершеннолетних в целом, отмечает издание.

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