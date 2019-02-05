 В немецких спецслужбах есть свободные места | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2019

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Германия

В немецких спецслужбах есть свободные места

В 2018 году две спецслужбы ФРГ получили более 26 тысяч резюме от соискателей на различные должности, но определенное число позиций остаются незанятыми, пишет Der Tagesspiegel.

Здание BND

Здание BND

По информации газеты Der Tagesspiegel, в 2018 году Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) получили резюме от более 26 тысяч соискателей на различные должности. Несмотря на это, в обеих спецслужбах остаются незанятыми определенное число должностей, пишет издание во вторник, 5 февраля, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии.

Контекст

Какое именно число незанятых позиций имеется в спецслужбах, кабинет министров указывать отказался, сославшись на секретность подобных данных. Вместе с тем правительство указало, что Федеральной разведывательной службе недостает сотрудников и соискателей с образованием и "особенными способностями" в математике, информатике, естественных и технических науках.

В отношении Федерального ведомства по охране конституции правительство лишь сообщило о наличии "еще не занятых единиц штата". На работу в данное ведомство в прошлом году пытались устроиться около 16 тысяч человек, в BND - "значительно больше 10 тысяч", пишет газета.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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