 В немецких городах уже устанавливают рождественские елки (фото) | Кадр дня | DW | 16.11.2019

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Кадр за кадром

В немецких городах уже устанавливают рождественские елки (фото)

Рождественские ярмарки в Германии возвращаются на свои места, осталось лишь дождаться их открытия.

Перед исторической Старой ратушей во Франкфурте-на-Майне

Перед исторической Старой ратушей во Франкфурте-на-Майне

Берлин •  Рождественские рынки и ярмарки не сразу строятся. Обычно на сборку торговых палаток и прочие приготовления уходит от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от размеров. Сколько больших и маленьких елочек и прочих хвойных деревьев для этого используется, подсчитать невозможно, но установка самых больших из них на главных городских площадях всегда привлекает внимание. Здесь мы собрали несколько таких фотографий, сделанных в эти ноябрьские дни. Большинство рождественских ярмарок в Германии начнет свою работу примерно за пять недель до праздника, то есть ждать осталось совсем не долго - до последних дней ноября или начала декабря.

Соборная площадь в Эрфурте

Соборная площадь в Эрфурте

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе в Берлине

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе в Берлине

Жандармский рынок в Берлине

Жандармский рынок в Берлине

Дворцовая площадь в Штутгарте

Дворцовая площадь в Штутгарте

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    Рождественский рынок. Что делать?

    Рождественский чек-лист

    Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

  • Глинтвейн

    Рождественский рынок. Что делать?

    1. Глинтвейн ✓

    Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    2. Колбаски ✓

    Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

  • Майнц

    Рождественский рынок. Что делать?

    3. Драники ✓

    Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Рождественский рынок. Что делать?

    4. Свечки ✓

    Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

  • Дрезден

    Рождественский рынок. Что делать?

    5. Елочные игрушки ✓

    Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

  • Аннаберг-Буххольц

    Рождественский рынок. Что делать?

    6. Музыка ✓

    Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

  • Рождественский кекс из Дрездена

    Рождественский рынок. Что делать?

    7. Кексы ✓

    Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

  • Рождественские пряники

    Рождественский рынок. Что делать?

    8. Пряники ✓

    Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

  • Кельн

    Рождественский рынок. Что делать?

    9. Фотографии ✓

    Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    10. Французские блинчики ✓

    Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

  • Бельгийские вафли

    Рождественский рынок. Что делать?

    11. Бельгийские вафли ✓

    Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    12. Лосось на открытом огне ✓

    Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

  • Немецкая журналистка Нина Руге - посол ЮНИСЕФ

    Рождественский рынок. Что делать?

    13. Благотворительность ✓

    Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

  • Бремен

    Рождественский рынок. Что делать?

    14. Подарки ✓

    На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    15. Аттракционы ✓

    Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    16. Жареные каштаны ✓

    Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

  • Нюрнберг

    Рождественский рынок. Что делать?

    17. Жареный миндаль ✓

    Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

  • Магдебург

    Рождественский рынок. Что делать?

    18. Засахаренные яблоки ✓

    При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    19. Каток ✓

    В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    20. Пунш ✓

    Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

    Автор: Максим Нелюбин


  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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