В немецких городах уже устанавливают рождественские елки (фото)

Берлин • Рождественские рынки и ярмарки не сразу строятся. Обычно на сборку торговых палаток и прочие приготовления уходит от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от размеров. Сколько больших и маленьких елочек и прочих хвойных деревьев для этого используется, подсчитать невозможно, но установка самых больших из них на главных городских площадях всегда привлекает внимание. Здесь мы собрали несколько таких фотографий, сделанных в эти ноябрьские дни. Большинство рождественских ярмарок в Германии начнет свою работу примерно за пять недель до праздника, то есть ждать осталось совсем не долго - до последних дней ноября или начала декабря.

Соборная площадь в Эрфурте

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе в Берлине

Жандармский рынок в Берлине

Дворцовая площадь в Штутгарте

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Рождественский рынок. Что делать? Рождественский чек-лист Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

Рождественский рынок. Что делать? 1. Глинтвейн ✓ Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

Рождественский рынок. Что делать? 2. Колбаски ✓ Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

Рождественский рынок. Что делать? 3. Драники ✓ Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

Рождественский рынок. Что делать? 4. Свечки ✓ Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

Рождественский рынок. Что делать? 5. Елочные игрушки ✓ Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

Рождественский рынок. Что делать? 6. Музыка ✓ Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

Рождественский рынок. Что делать? 7. Кексы ✓ Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

Рождественский рынок. Что делать? 8. Пряники ✓ Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

Рождественский рынок. Что делать? 9. Фотографии ✓ Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

Рождественский рынок. Что делать? 10. Французские блинчики ✓ Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

Рождественский рынок. Что делать? 11. Бельгийские вафли ✓ Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

Рождественский рынок. Что делать? 12. Лосось на открытом огне ✓ Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

Рождественский рынок. Что делать? 13. Благотворительность ✓ Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

Рождественский рынок. Что делать? 14. Подарки ✓ На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

Рождественский рынок. Что делать? 15. Аттракционы ✓ Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

Рождественский рынок. Что делать? 16. Жареные каштаны ✓ Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

Рождественский рынок. Что делать? 17. Жареный миндаль ✓ Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

Рождественский рынок. Что делать? 18. Засахаренные яблоки ✓ При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

Рождественский рынок. Что делать? 19. Каток ✓ В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

Рождественский рынок. Что делать? 20. Пунш ✓ Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье! Автор: Максим Нелюбин

