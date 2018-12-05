В немецких городах уже устанавливают рождественские елки (фото)

Рождественские ярмарки в Германии возвращаются на свои места, осталось лишь дождаться их открытия.
Берлин • Рождественские рынки и ярмарки не сразу строятся. Обычно на сборку торговых палаток и прочие приготовления уходит от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от размеров. Сколько больших и маленьких елочек и прочих хвойных деревьев для этого используется, подсчитать невозможно, но установка самых больших из них на главных городских площадях всегда привлекает внимание. Здесь мы собрали несколько таких фотографий, сделанных в эти ноябрьские дни. Большинство рождественских ярмарок в Германии начнет свою работу примерно за пять недель до праздника, то есть ждать осталось совсем не долго - до последних дней ноября или начала декабря.
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