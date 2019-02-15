В Мюнхене Россию назвали угрозой безопасности в Европе
"Мы видим, как безжалостна Россия", - заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в первый день международной конференции по безопасности в Мюнхене.
Глава Минобороны Великобритании на конференции в Мюнхене
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в первый день Мюнхенской международной конференции по безопасности в пятницу, 15 февраля, назвал Россию "старым противником" и "угрозой безопасности" в Европе. "Мы видим, как безжалостна Россия", - отметил глава британского оборонного ведомства, подчеркнув, что НАТО как гарант европейской безопасности сегодня "важнее, чем когда-либо".
В доказательство своих слов Уильямсон напомнил об аннексии Россией украинского полустрова Крым и о поддержке Москвой сепаратистов на востоке Украины, об обвинениях в адрес российских спецслужб во вмешательстве в выборы в США, о кибератаках, а также об использовании наемников в различных конфликтах. Он также сослался на выдвинутые Западом обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) "Россия явно нарушила договор", - сказал министр, подчеркнув, что Москва старается "втянуть Запад в новую гонку вооружений, гонку вооружений, которую Запад не хочет".
В то же время Гэвин Уильямсон считает, что диалог с Москвой следует продолжать. "Мы открыты для другого вида отношений, - заявил он. - Возможность диалога остается неизменной".
НАТО готова обсуждать с Москвой сложные темы
За продолжения диалога с Москвой высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Очень важно встречаться и обсуждать самые сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - указал генсек.
Он сообщил, что намерен в кулуарах Мюнхенской международной конференции по безопасности обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым самые разные вопросы, включая контроль за вооружениями.
Йенс Столтенберг вновь подчеркнул, что еще остается последний шанс спасти ДРСМД. Для этого Москва должна в течение шести месяцев уничтожить новые ракетные системы, которые, по мнению США, нарушают условия договора. Впрочем, как посетовал глава Североатлантического альянса, пока не видно признаков того, что Россия согласится на подобный шаг.
DW ведет на канале YouTube прямую трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:
Как в Германии отреагировали на выход США из ДРСМД (01.02.2019)
Мюнхенские тезисы
Политическая элита в "Баварском дворе"
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.
Мюнхенские тезисы
Холодная война: есть или нет?
"Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.
Мюнхенские тезисы
НАТО: РФ запугивает соседей
"Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.
Мюнхенские тезисы
Порошенко об "альтернативной Европе"
Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".
Мюнхенские тезисы
До решения украинского конфликта еще далеко
"Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".
Мюнхенские тезисы
Мнения о вероятности мира в Сирии разделились
На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.
Мюнхенские тезисы
РФ должна прекратить бомбить Сирию
"Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.
Мюнхенские тезисы
Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"?
"Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда.