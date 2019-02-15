В Мюнхене Россию назвали угрозой безопасности в Европе

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в первый день Мюнхенской международной конференции по безопасности в пятницу, 15 февраля, назвал Россию "старым противником" и "угрозой безопасности" в Европе. "Мы видим, как безжалостна Россия", - отметил глава британского оборонного ведомства, подчеркнув, что НАТО как гарант европейской безопасности сегодня "важнее, чем когда-либо".

В доказательство своих слов Уильямсон напомнил об аннексии Россией украинского полустрова Крым и о поддержке Москвой сепаратистов на востоке Украины, об обвинениях в адрес российских спецслужб во вмешательстве в выборы в США, о кибератаках, а также об использовании наемников в различных конфликтах. Он также сослался на выдвинутые Западом обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) "Россия явно нарушила договор", - сказал министр, подчеркнув, что Москва старается "втянуть Запад в новую гонку вооружений, гонку вооружений, которую Запад не хочет".

В то же время Гэвин Уильямсон считает, что диалог с Москвой следует продолжать. "Мы открыты для другого вида отношений, - заявил он. - Возможность диалога остается неизменной".

НАТО готова обсуждать с Москвой сложные темы

За продолжения диалога с Москвой высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Очень важно встречаться и обсуждать самые сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - указал генсек.

Он сообщил, что намерен в кулуарах Мюнхенской международной конференции по безопасности обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым самые разные вопросы, включая контроль за вооружениями.

Йенс Столтенберг вновь подчеркнул, что еще остается последний шанс спасти ДРСМД. Для этого Москва должна в течение шести месяцев уничтожить новые ракетные системы, которые, по мнению США, нарушают условия договора. Впрочем, как посетовал глава Североатлантического альянса, пока не видно признаков того, что Россия согласится на подобный шаг.

DW ведет на канале YouTube прямую трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:























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