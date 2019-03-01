 В Мюнхене поселились дикие и очень симпатичные выдры (фото) | Кадр дня | DW | 02.03.2019

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Кадр за кадром

В Мюнхене поселились дикие и очень симпатичные выдры (фото)

Во многих регионах Германии этих животных истребили, но сейчас они постепенно начали возвращаться в немецкую природу.

Нижняя Саксония

Мюнхен • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии, но теперь, если повезет, выдр можно будет увидеть прямо в Мюнхене - на реке Изар. Как сообщает агентство dpa, из соседних районов в баварскую столицу на постоянное место жительства уже перебралось несколько этих животных. И они прекрасно чувствуют себя в городской среде.

Что хорошо для самих выдр, любителей дикой природы и фотографов, не всегда хорошо для рыбаков, так как выдры составляют им профессиональную конкуренцию. Объединение баварских рыбаков требует от властей начать мониторинг ситуации, так как около 80 процентов видов рыб в баварских реках внесено в Красную книгу. Как отмечает dpa, в местах обитания выдр также сокращаются популяции амфибий, ракообразных и моллюсков.

Надо отметить, что в большинстве регионов Германии выдры были в свое время истреблены, поэтому немецкие экологи требуют их еще более строго охранять - в частности, выявлять случаи нелегальной охоты и наказывать виновных.

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  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

  • Букков (Бранденбург)

    Немецкие болота

    Болото около города Букков (Бранденбург)

  • Герсфельд (Гессен)

    Немецкие болота

    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

  • Рудные горы

    Немецкие болота

    Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии

  • Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    Немецкие болота

    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Услар (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

    Немецкие болота

    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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