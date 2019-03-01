В Мюнхене поселились дикие и очень симпатичные выдры (фото)

Мюнхен • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии, но теперь, если повезет, выдр можно будет увидеть прямо в Мюнхене - на реке Изар. Как сообщает агентство dpa, из соседних районов в баварскую столицу на постоянное место жительства уже перебралось несколько этих животных. И они прекрасно чувствуют себя в городской среде.

Что хорошо для самих выдр, любителей дикой природы и фотографов, не всегда хорошо для рыбаков, так как выдры составляют им профессиональную конкуренцию. Объединение баварских рыбаков требует от властей начать мониторинг ситуации, так как около 80 процентов видов рыб в баварских реках внесено в Красную книгу. Как отмечает dpa, в местах обитания выдр также сокращаются популяции амфибий, ракообразных и моллюсков.

Надо отметить, что в большинстве регионов Германии выдры были в свое время истреблены, поэтому немецкие экологи требуют их еще более строго охранять - в частности, выявлять случаи нелегальной охоты и наказывать виновных.

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