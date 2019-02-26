 В Мюнхене начался суд по делу об участии в конфликте в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2019

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Германия

В Мюнхене начался суд по делу об участии в конфликте в Украине

48-летнего мужчину, предположительно, племянника гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, подозревают в планировании участия в конфликте в Украине.

Мужчина в земельном суде Мюнхена, 27 февраля 2019 года

Мужчина в земельном суде Мюнхена, 27 февраля 2019 года

Земельный суд в Мюнхене в среду, 27 февраля, начал процесс в отношении 48-летнего выходца из России, который предположительно является племянником телеведущего Дмитрия Киселева. Сергея К. подозревают в планировании участия в вооруженном конфликте на территории Украины, суверенитет которой мужчина отрицает.

По версии стороны обвинения, он проходил подготовку в учебном лагере "Имперский легион" в Санкт-Петербурге в августе 2014 года, в рамках которой, среди прочего, обучался стрельбе из винтовок и пистолетов.

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Мужчина обвиняется в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности. Подобное преступное деяние является наказуемым для граждан Германии и в том случае, если совершено за границей.

ООН заявила о 13 тысячах погибших в Донбассе

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

Весной того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". В ответ Киев начал "антитеррористическую операцию" против мятежных регионов. По данным Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей Донбасса были вынуждены покинуть его.

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