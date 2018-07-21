 В Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против политики главы МВД | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2018

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Германия

В Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против политики главы МВД

Более 100 организаций призвали выступить против "безответственной политики раскола", проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Протесты в Мюнхене, 22 июля 2018 года

Протесты в Мюнхене, 22 июля 2018 года

В Мюнхене в воскресенье, 22 июля, несколько десятков тысяч человек вышли на протест под лозунгом "Вместе против политики травли и страха!" По данным организаторов, в нем приняли участие около 50 тысяч человек. В полиции сообщают примерно о 25 тысячи участниках. Демонстрация прошла без происшествий.

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На своем сайте организаторы акции - движение "Вместе за права человека и демократию" - призывают выступить против "безответственной политики раскола", проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder), главой парламентской группы ХСС Александером Добриндтом (Alexander Dobrindt) "и прочими".

"Мы посылаем сигнал против сильного сдвига вправо в обществе, государственных методов контроля, ограничения нашей свободы и нарушения прав человека", - заявляют представители более 100 различных общественных организаций, образовательных учреждений и другие активисты.

За права беженцев, женщин и геев 

В начале мероприятия в четырех местах Мюнхена прошли митинги на разные темы: миграция и беженцы, закон о расширении полномочий полицейских, социальная политика, права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. После этого участники акции прошлись шествием до Королевской площади недалеко от центра города, где на концертной площадке выступили различные музыкальные группы.

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Ссылки в интернете

Сайт движения "Вместе за права человека и демократию"

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