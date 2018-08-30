 В Мюнстере прошла акция против ненависти | Новости из Германии о Германии | DW | 30.08.2018

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Германия

В Мюнстере прошла акция против ненависти

На демонстрацию против праворадикальных движений в Мюнстере вышли около двух тысяч человек. Многие прохожие спонтанно присоединялись к акции.

Мюнстер

Мюнстер

В Мюнстере в четверг, 30 августа, прошла акция против движений правого толка. По данным полиции, на демонстрацию вышли две тысячи человек, они выступили против расизма и ненависти к иностранцам. Организаторы акции рассчитывали на меньшее число участников, но многие прохожие спонтанно присоединялись к ней, сообщает газета Westfälische Nachrichten. Демонстрация прошла спокойно, заявляет полиция.

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Акция в Мюнстере была организована после беспорядков в Хемнице. Там 26 августа в результате конфликта погиб 35-летний немец, полиция подозревает в его убийстве гражданина Ирака и гражданина Сирии, они оба задержаны.

После произошедшего около 800 человек устроили митинг и шествие. По данным местных СМИ, в ходе акции из они бросали в полицейских бутылки, а также устроили потасовку. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и непричастными к мероприятию лицами.

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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