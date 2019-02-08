 В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша в память о Немцове | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2019

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Россия

В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша в память о Немцове

Представители "Солидарности", "Яблока" и Фонда борьбы с коррупцией планируют демонстрацию по случаю четвертой годовщины убийства Немцова.

Марш в память о Немцове

Марш в память о Немцове (фото из архива, 2018 год)

Правительству Москвы направлено уведомление о проведении демонстрации по случаю четвертой годовщины со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщили в объединенном демократическом движении "Солидарность".

Контекст

Четвертый год Надежда Митюшкина не дает исчезнуть стихийно возникшему на мосту перед Кремлем "народному" мемориалу в память о Борисе Немцове. В этом году Митюшкина стала лауреатом премии его имени. (21.06.2018)

Лия Ахеджакова - замечательная актриса, борец за справедливость, человек с активной гражданской позицией. В интервью DW она рассказала о том, что, по ее мнению, происходит с россиянами. (17.03.2015)

Цель мероприятия - выразить "поддержку идеям, демократическим ценностям и целям общественно-политической деятельности и наследия" Немцова.

Могут прийти до 30 тыс. человек

Марш памяти запланирован на 24 февраля. В качестве ориентировочного маршрута его проведения указаны Страстной и Сретенский бульвары, а также проспект академика Сахарова. Заявленное число участников - до 30 тыс. человек.

В качестве организаторов выступили представители "Солидарности", правоцентристской Партии народной свободы, демократического "Яблока", Фонда борьбы с коррупцией, правозащитного центра "Мемориал" и еще ряда организаций.

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба "Солидарности"

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