В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша в память о Немцове

Правительству Москвы направлено уведомление о проведении демонстрации по случаю четвертой годовщины со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщили в объединенном демократическом движении "Солидарность".

Цель мероприятия - выразить "поддержку идеям, демократическим ценностям и целям общественно-политической деятельности и наследия" Немцова.

Могут прийти до 30 тыс. человек

Марш памяти запланирован на 24 февраля. В качестве ориентировочного маршрута его проведения указаны Страстной и Сретенский бульвары, а также проспект академика Сахарова. Заявленное число участников - до 30 тыс. человек.

В качестве организаторов выступили представители "Солидарности", правоцентристской Партии народной свободы, демократического "Яблока", Фонда борьбы с коррупцией, правозащитного центра "Мемориал" и еще ряда организаций.

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