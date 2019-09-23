 В мэрию Москвы подана заявка на акцию ″Бессмертный ГУЛАГ″ | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2019

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Россия

В мэрию Москвы подана заявка на акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Среди заявленных требований акции: "реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России".

Акция Возвращение имен у Соловецкого камня в Москве

Традиционная акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве (Фото из архива)

В мэрию Москвы подано уведомление о проведении 6 октября шествия "Бессмертный ГУЛАГ". Организаторы предполагают, что в акции  примут участие до 1000 человек. Как сообщило в понедельник, 23 сентября, на своей странице в Facebook сообщество "Декоммунизация", среди заявителей - зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова".

Контекст

Алексей Навальный назвал его главным политическим колумнистом в России. Александр Горбунов, автор одного из самых популярных Telegram-каналов "Сталингулаг", дал большое интервью DW. (05.06.2019)

В городке Треффурт на границе федеральных земель Тюрингия и Гессен на одном из домов появилась памятная табличка проекта “Последний адрес”, посвященного памяти жертв политических репрессий в СССР, - первая в Германии. (31.08.2019)

"Демонстрацию планируется провести по символическому маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова", - указывается в анонсе шествия. При этом его участникам "предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв государственного террора XX века".

Среди заявленных требований акции: "реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России". Ожидается, что аналогичные акции пройдут и в других российских городах.

Ранее в мэрию было направлено письмо с просьбой не препятствовать проведению мероприятия. Его подписали известные политики, правозащитники и деятели культуры. Аналогичная акция в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге завершилась задержанием активистов молодежного движения "Весна".

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках  

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

"Пермь-36": "репрессирован" музей политических репрессий  

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