В московском храме мужчина ранил ножом двух человек

Во время службы в храме Святителя Николая в Москве в воскресенье, 16 февраля, мужчина ранил ножом двух человек. Пострадали помощники настоятеля, оба доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 26-летний житель Липецкой области. Он находился в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции. МВД заявляет, что выясняет мотивы нападения и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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