 В московском храме мужчина ранил ножом двух человек | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2020

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Россия

В московском храме мужчина ранил ножом двух человек

Житель Липецкой области напал с ножом на настоятелей храма Святителя Николая. Два человека ранены, нападавший задержан.

Вид на Москву

Вид на Москву

Контекст

Полиция квалифицирует инцидент в районе Стретем как террористический акт. Мужчина, ранивший нескольких прохожих ножом, застрелен. (02.02.2020)

В ходе инцидента погибли 3 человека, ранено еще 16, большинство из них - школьницы первого класса, которые ждали автобуса на остановке. (28.05.2019)

Во время службы в храме Святителя Николая в Москве в воскресенье, 16 февраля, мужчина ранил ножом двух человек. Пострадали помощники настоятеля, оба доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 26-летний житель Липецкой области. Он находился в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции. МВД заявляет, что выясняет мотивы нападения и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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