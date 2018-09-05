В Москву приехал Хемингуэй

Наконец-то! Несколько лет традиционная Московская международная книжная выставка-ярмарка влачила если не жалкое, то достойное жалости существование. Превратившись в обычный книжный базар, она отличалась от других таких же базаров, которых в Москве каждый год проходит немало, разве что дороговизной. Серьезные презентации были редкостью, организация - слабой.

Звезды московской ярмарки

Зато теперь, на обновленной выставке-ярмарке, которая по традиции проходит на ВДНХ, работать любо-дорого. Уже заранее можно было познакомиться в интернете с подробной программой, которая сама по себе впечатляет. Среди участников ярмарки, которые представляют свои книги (назову лишь некоторых), - Дина Рубина и Александр Архангельский, Андрей Вульф и Гузель Яхина, Дмитрий Быков и Михаил Зыгарь, Анна Берсенева и Владимир Сотников, Сергей Урсуляк и Дарья Донцова...

Ожидается Михаил Горбачев с новой книгой воспоминаний. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков тоже познакомит со своими мемуарами почему-то под неоригинальным названием (оно повторяяет почти буквально название очень популярного еще в СССР романа Кронина) - "И звезды смотрят вниз".

Вообще книг на ярмарке много, как говорится, "интересных и разных": от новых изданий Ремарка (Erich Maria Remarque), кстати говоря, самого читаемого в России немецкого писателя, до сборника сценариев Сергея Параджанова, от нового романа Дениса Драгунского до иллюстрированного путеводителя "По следам земной жизни Иисуса Христа".

Маленькая сенсация

Более 300 издательств из 30 стран представлены на ярмарке в Москве зачастую одной-двумя книгами, но не это кажется мне главным. Специальный зал отведен детской литературе, четыре открытые площадки отведены под дискуссии и встречи с авторами, среди мероприятий - дискуссия о цифровых форматах и электронной книге, которая, судя по всему, пройдет на очень серьезном уровне.

На Московской ярмарке 2018 года

В общем, все достаточно профессионально. Меня, правда, несколько смущают такие мероприятия на книжной ярмарке, как, например, мастер-класс "Вышивка лентами", но если они найдут интересующихся, то и в этом тоже ничего плохого нет.

Маленькая, но безусловная сенсация - приезд в Москву Хемингуэя. Правда, не знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя, а его внука - Джона Патрика (см. заглавную фотографию). Но все же... Хемингуэй-внук представит свои мемуары, в которых идет речь, в частности, о сложных отношениях его отца и деда, а также подарит лауреатам конкурса "Книга года" такие же авторучки, как та, которой писал свой роман "Прощай, оружие" Эрнест Хемингуэй.

Выставка-ярмарка продлится до 9 сентября.

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