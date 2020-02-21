В Москве 2500 человек помещены в карантин в связи с коронавирусом

Под двухнедельный карантин по коронавирусу в Москве поместили около 2500 тысяч человек, сообщил в пятницу, 21 февраля, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Он напомнил, что с 20 февраля запрещен въезд в Россию всем гражданам КНР, однако в столицу возвращаются граждане РФ и приезжают граждане других стран, побывавшие в Китае. Всех тестируют на вирус.

По словам мэра Москвы, если анализ дал положительный результат или есть симптомы вирусной инфекции, например температура, человека госпитализируют в инфекционную больницу. Даже если тест дал отрицательный результат, и симптомов коронавируса нет, то прибывшего из Китая изолируют по месту жительства или пребывания (в гостиницах, общежитиях). Всех, кто контактировал с инфицированным, также отправляют в карантин на две недели.

Дезинфекция, рейды и система распознавания лиц против коронавируса

Власти Москвы усилили дезинфекцию в общественном транспорте и "на объектах массового сосредоточения людей". Полиция проводит рейды для выявления "граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах", пишет Сергей Собянин. Для контроля карантинного режима, власти Москвы используют систему распознавания лиц. И уже были зафиксированы попытки нарушения карантина.

Мэр Москвы рассказал о гражданке КНР, у которой тест ошибочно показал положительный результат на коронавирус. Ее немедленно госпитализировали, а соседке предписали не выходить из дома, однако она нарушила карантин. С помощью системы распознавания лиц были собраны данные всех, с кем она и гражданка Китая контактировали, в том числе 58 пассажиров рейса и более 600 человек, проживающих в многоквартирном доме. Всех их тоже могли поместить в карантин, однако повторный тест китаянки дал отрицательный результат.

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