В Москве умер немецкий журналист-спонсор поджога союза венгров в Ужгороде

В Москве умер немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter) - шеф-редактор правого журнала Zuerst! и бывший помощник депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier). Об этом сообщил в Twitter немецкий журналист Николаус Твикель со ссылкой на Zuerst!. Как сообщило издание, 45-летний Оксенрайтер скончался 18 августа после очередного инфаркта, в результате которого он неделю находился в коме.

Оксенрайтера связывают с поджогом Венгерского культурного центра в украинском Ужгороде в феврале 2018 года. Гражданин Польши Михал Прокопович, главный подозреваемый по делу о поджоге, в суде Кракова назвал Оксенрайтера заказчиком этого преступления. За всю операцию Прокопович получил от Оксенрайтера 1500 евро, а также деньги на приобретение билета на самолет.

Сам Оксенрайтер свою причастность к поджогу отрицал, называя эту версию "чушью". В январе 2019 года прокуратура Берлина начала расследование в отношении него о подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами. Вскоре после этого Оксенрайтер уволился из офиса депутата бундестага Фронмайера, чтобы "избежать ущерба имиджу депутата" из-за освещения истории в СМИ.

Правый радикал с прокремлевскими взглядами

Мануэль Оксенрайтер известен своими праворадикальными и прокремлевскими взглядами, он неоднократно выступал в российских СМИ в поддержку пророссийских боевиков в Донбассе, а также с критикой политики западных стран. В 2016 году Оксенрайтер совместно с Фронмайером основал "Немецкий центр евразийских исследований". Заместитель председателя центра Матеуш Пискорский в том же году был арестован в Польше по подозрению в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), в том числе с целью разжигания межнациональной вражды между украинцами и поляками.

В 2014 году Оксенрайтер участвовал в конференции New Horizon в Тегеране, на которой выступали, в частности, и люди, отрицающие Холокост, что является нарушением немецкого закона. Темой доклада Оксенрайтера на конференции было "израильское лобби в Германии".

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