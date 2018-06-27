 В Москве скончался поэт Андрей Дементьев | Новости культуры, афиша | DW | 26.06.2018

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Культура

В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

Автор песен "Аленушка", "Лебединая верность" и "Яблоки на снегу" лишь несколько недель не дожил до своего 90-летия.

Андрей Дементьев

Андрей Дементьев

В Москве на 90-м году жизни скончался известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев. Автор текстов десятков известных песен ушел из жизни в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни, сообщил во вторник, 26 июня, "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Контекст

Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Он издал более 50 поэтических сборников. На его стихи написаны десятки известных песен, среди которых - "Аленушка", "Лебединая верность", "Яблоки на снегу", "Отчий дом", "Баллада о матери".

С 1981 по 1992 годы Андрей Дементьев возглавлял литературный журнал "Юность". В 1990-е годы и в начале нулевых он работал на телевидении и радио. В частности, с 2001 года он вел авторскую программу "Виражи времени" на Радио России, а в 2003-2006 годах был ведущим на телеканале ТВ-Центр.

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    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


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