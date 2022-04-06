 В Москве скончался Владимир Жириновский | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2022

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Россия

В Москве скончался Владимир Жириновский

О смерти лидера Либерально-демократической партии России сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Со 2 февраля Жириновский находился на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом. Ранее СМИ сообщали об ухудшении его состояния и введении в медикаментозную кому в связи с сепсисом. Данную информацию не подтверждали в ЛДПР. 25 марта в СМИ ошибочно прошла информация о его смерти.

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