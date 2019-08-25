 В Москве прошли пикеты против политических репрессий | Новости из Германии о России | DW | 25.08.2019

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Россия

В Москве прошли пикеты против политических репрессий

Около десяти человек вышли на Пушкинскую площадь с плакатами в поддержку Константина Котова, Евгения Жукова и других задержанных в связи с акциями гражданского протеста.

Фото участницы одиночных пикетов в Москве против политических репрессий на сайте телеканала Дождь

Фото участницы одиночных пикетов в Москве против политических репрессий на сайте телеканала "Дождь"

Несколько одиночных пикетов против политических репрессий прошли в воскресенье, 25 августа, на Пушкинской площади в центре Москвы.

По информации телеканала "Дождь", в них приняли участие около десяти человек. Кроме прочего, участники пикетов хотели выразить поддержку гражданскому активисту Константину Котову, которого Пресненский суд Москвы 14 августа арестовал на два месяца по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах, а также студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, который находится под стражей в связи с делом о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля (так называемое "московское дело").

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Тогда на улицы Москвы вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить мирный протест против недопуска независимых кандидатов к выборам Мосгордумы. Егор Жуков - один из 15 человек, проходящих  по уголовному делу,  который Следственный комитет РФ завел в связи с данной несогласованной акцией.

22 августа Тверской суд Москвы также приговорил к административному аресту на 8 суток студента ВШЭ Артема Тюрина, который был задержан во время одиночного пикета в поддержку Жукова перед зданием МВД.

Задержания на пикете "За смену власти"

В тот же день на Славянской площади в Москве у памятника Кириллу и Мефодию были задержаны трое участников пикета "За смену власти". Об этом интернет-изданию "ОВД-Инфо" сообщил правозащитник Эдуард Рудык. По информации издания, организаторы пикета предварительно подали заявку на массовое мероприятие, но ответа от органов власти не получили. Поскольку их заявление не отклонили и не предложили другие варианты проведения мероприятия, они посчитали, что их заявка была согласована.

В субботу, 24 августа, на Пушкинской площади также прошло несколько одиночных пикетов против политических репрессий. Как и в воскресенье, в них приняли участие порядка десяти человек.

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